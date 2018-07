Legenden aus den USA: Helmet spielen im Hirsch

NÜRNBERG - Die Gruppe aus den Vereinigten Staaten genießt so etwas wie Legendenstatus. Von kleinen Pausen abgesehen, sind Page Hamilton und seine Kollegen seit den Achtzigern aktiv. Am Mittwoch stellen Helmet die aktuelle Platte "Dead To The World" im Hirsch vor.

nb