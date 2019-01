Lichterfest, Kunst und Dreikönigslauf: Die Freizeittipps

Die Veranstaltungshinweise für die kommenden Tage - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - An diesem Wochenende findet eine Vogelzählung in ganz Bayern statt. Der Landesbund für Vogelschutz ruft dazu auf. Außerdem findet in der Meistersingerhalle ein dreitägiger Kunst- und Antiquitäten-Markt statt. Zwei Multimedia-Shows machen derweil Lust aufs Verreisen. Diese Events und viele mehr finden Sie in unseren Tipps der Woche.

Bilderstrecke zum Thema Lichterfest, Vogelzählung & Neujahrsschwimmen: Die Wochenend-Tipps Das erste Wochenende des neuen Jahres hält zahlreiche Events unter freiem Himmel bereit. In Veitsbronn steigt das Ice-Swimming. Außerdem finden am Brombachsee Winterspiele und Neujahrsschwimmen statt. In Pottenstein steht das beliebte Lichterfest an. Von Freitag bis Sonntag ruft derweil der Landesbund für Vogelschutz in Bayern zu einer Vogelzählung auf.