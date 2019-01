Nürnberg ist eine Kino-Stadt - und auch der Rest der Region ist cineastisch veranlagt. Wir haben uns umgesehen: diese Filme laufen neu an!

Wolkenkratzer, Wüste, verschleierte Frauen, teure Autos, Shopping-Zentren. Es gibt viele Klischees über Abu Dhabi. Einige stimmen. Aber nicht alle. Das Emirat ist gespickt mit vielen überraschenden Highlights. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Spaziergang durch den Louvre Abu Dhabi? Oder einer Joggingrunde auf der Formel 1-Strecke? Hier ist so vieles möglich, wie eine Rundreise zeigt.

Der A1 ist das kleinste Modell mit den vier Audi-Ringen. Das heißt aber nun nicht, dass er niedlich aussieht. Die neue Generation präsentiert sich vielmehr in maskulinerem, aggressiveren Design, das an den legendären Sport quattro erinnern soll. Außerdem rüstet der A1 in digitaler Hinsicht kräftig auf - und verzichtet künftig auf den Diesel.