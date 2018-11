Live-Musik und Weihnachtsflair: Die Wochenendtipps

Die Veranstaltungshinweise rund um den ersten Advent - vor 53 Minuten

NÜRNBERG - Zahlreiche Weihnachtsmärkte laden an diesem Wochenende zu einem Besuch ein. So auch der berühmte Christkindlesmarkt in Nürnberg. Er eröffnet am Freitag. Außerdem steigt am Sonntag in der Stadthalle ein Babykonzert. Pur und Scooter konzertieren derweil in der Arena und die Kulturfabrik richtet ein Bluegrass Festival aus. Diese Events und viele weitere finden Sie in unseren Tipps der Woche.

Bilderstrecke zum Thema Christkindlesmarkt & Nikolauslauf: Unsere Freizeittipps Diesen Freitag ist es soweit: Der Nürnberger Christkindlesmarkt wird eröffnet! Parallel dazu starten viele weitere Weihnachtsmärkte in der Region. Außerdem sind an diesem Wochenende zahlreiche Konzerte geboten. Diese Veranstaltungen und noch reichlich mehr finden Sie in unseren Tipps für die kommenden Tage.