Live Reportage: Ein Stück Australien in der Kulturfabrik

Unser Tagestipp für Donnerstag - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Weltenbummler Frank Zagel legt am Donnerstag einen Halt in Roth ein. Mit im Gepäck hat er seine Familie, die ihn stets begleitet, sowie wunderschöne Bilder, lebendige Filmaufnahmen und viele persönliche Geschichten aus Australien. Die aufregende Live Reportage in der Kulturfabrik startet um 19.30 Uhr.

nb