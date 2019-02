Mädelsabend deluxe: Steiner & Madlaina rocken Stereo

ROTH - Am Samstag, stellen die jungen Frauen Steiner & Madlaina ihr erstes Album "Cheers" in Nürnberg vor. Damit tritt Madlaina Pollina übrigens so ganz nebenbei den lebendigen Beweis an, dass sie als Schwester von Sänger Faber und Tochter des in Palermo zur Welt gekommenen Liedermachers Pippo Pollina ebenfalls mit einem musikalischen Talent gesegnet ist.

nb