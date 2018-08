Marathon, Mittelalter-Spektakel und Kultifest: Die Freizeittipps

NÜRNBERG - Zwei Tage lang steigt im Kulturort Badstraße das Kultifest mit viel Live-Musik und noch viel mehr guter Laune. Mittelalter-Fans sind dagegen in Breitengüßbach bestens aufgehoben. Auf Sportskanonen wartet derweil mit dem Fränkische Schweiz Marathon am Sonntag in Ebermannstadt eine echte Herausforderung. Diese Tipps und etliche mehr finden Sie in unserer dieswöchigen Event-Rundschau.

Bilderstrecke zum Thema Volksfest, Stadtwaldfest und Magic Moments: Die Wochenendtipps Das Nürnberger Herbstvolksfest feiert Bergfest. Denn die erste Woche ist vorüber. Voller Elan geht es am Dutzendteich nun in die zweite. In Fürth laden am Sonntag Vereine und Verbände zum Stadtwaldfest. Magische Momente tun sich am Freitag rund um den Brombachsee auf und in Ebermannstadt versammeln sich Athleten und Athletinnen zum Fränkische Schweiz Marathon.