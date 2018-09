Mix aus Rock und Folk: Toy Beard spielt in der Kofferfabrik

Unser Tagestipp für Montag - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Toy Beard rührt eine Mischung aus Rock und Soul, Blues und Folk an. In wenigen Jahren hat die Sängerin sechs Alben auf den Weg gebracht. Außerdem sind bereits zwei Live-DVDs erschienen. Am Montag kommt Toy Beard mit Band im Rücken in die Fürther Kofferfabrik. Das Konzert startet um 20 Uhr.

nb