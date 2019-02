Der in Ludwigshafen geborene Liedermacher Ulrich Zehfuss performt am Samstagabend in der Kofferfabrik. Das Late Night Special beginnt um 21.30 Uhr. Der Akademiker und Dozent an der Popakademie Baden-Württemberg stellt bei seinem Auftritt die Nummern seines 2016er Albums "Dünnes Eis" vor. © pr_by Daniel Weisser