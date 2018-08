Nackte Haut und Klassik: Das sind unsere Wochenendtipps

NÜRNBERG - Schwule, Lesben und Transsexuelle feiern am Wochenende den Christopher Street Day in Nürnberg. Rock-Helden und Rock-Fans finden sich währenddessen am Großen Brombachsee ein. Und das ist noch lange nicht alles! Es ist wie immer viel los in der Region.

Bilderstrecke zum Thema Klassik Open Air und Klangtherapie: Unsere Wochenendtipps Nürnbergs Symphoniker laden am Samstag in den Luitpoldhain. Fans heißer Wägen und quietschender Reifen sind dagegen in Geiselwind gut aufgehoben. Hungrige und Schleckermäuler finden derweil beim FoodTruck Festival am Aiport ihr Glück. Hier gibt's unsere Wochenendtipps!