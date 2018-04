Nasser Spaß und Giganten: 29 Super-Sommer-Freizeittipps!

Das Wetter wird gut und Franken zieht's ins Freie - wir liefern Ausgeh-Ideen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Brauereifeste, Grill-Wetter und jede Menge Sonne - wenn das mal keine Aussichten fürs Wochenende sind? Wem das örtliche Freibad oder der Biergarten zu unexklusiv ist, für den haben wir 29 Freizeit-Tipps zusammengestellt. Mit dabei: Die "Harlem Globetrotters", ein Hauch Johnny Cash und heiße Elektro-Beats

Hoch "Norbert" gibt sich alle Mühe und versorgt uns mit Temperaturen, die eher das Prädikat sommerlich als frühlingshaft verdienen. Uns soll das natürlich recht sein! So eröffnet an diesem Samstag fast schon folgerichtig auch das erste Freibad der Stadt. Doch am Wochenende geht noch wesentlich mehr!