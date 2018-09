Neues Stück von Heissmann und Rassau feiert Premiere

NÜRNBERG - Volker Heissmann und Martin Rassau blieben den Sommer über nicht untätig. Anstatt sich auf die faule Haut zu legen, studierten sie ein neues Stück ein, das nun am Dienstag Premiere in der Comödie feiert. Hinter "Der wahre Jakob" verbirgt sich ein Schwank in drei Akten von Franz Arnold und Ernst Bach.

nb