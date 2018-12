Neujahr: Rakete und Timeship lassen Korken knallen

Unser Tagestipp für Neujahr - vor 58 Minuten

FÜRTH - Lange Zeit kochten Rakete und Hirsch an Silvester ihr eigenes Süppchen. Nun bündeln die zwei Buden ihre Kräfte und laden zum Jahreswechsel zur extra großen Silvesterfeier. Kurz vor Mitternacht startet die wohl längste Fete der Stadt. Sie dauert den kompletten Dienstag an und endet erst am Mittwochmorgen. Mit The Glitz, Wigbert sowie Kotelett & Zadak aus Berlin kommen renommierte Gäste angefahren.

nb