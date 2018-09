Opernball, Altstadtfest und Festivals: Unsere Freizeittipps

Die Veranstaltungshinweise für die kommenden Tage - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Im Z-Bau präsentiert sich der musikalische Nachwuchs der Region auf mehreren Bühnen. Beim Altstadtfest auf der Insel Schütt schunkeln die Leute fröhlich auf den Bierbänken. Freitag steigt derweil der Opernball mit Stargast Max Mutzke. Diese Tipps und viele weitere finden Sie in unserer Event-Rundschau!

Bilderstrecke zum Thema

An diesem Wochenende findet auf dem Erlanger Schlossplatz ein zweitägiges Street Food Festival statt. In Neumarkt geht der Stadtlauf über die Bühne und auf dem Gut Wolfgangshof in Anwanden steigt eine Messe für umweltbewussten Lebensstil. Nicht zu vergessen die große Gepäckversteigerung im DB Museum. Diese Events und viele mehr finden sie diese Woche in unseren Veranstaltungshinweisen.