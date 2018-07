Parresia und Co: So startet das Waldstock Open Air

Unser Tagestipp für Freitag - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Das 25. Waldstock Open Air findet am Freitag und Samstag in Pegnitz statt. Am ersten Abend werden auf der Waldlichtung auf dem Schlossberg unter anderem die Bands Parresia, Maybellene & Friends sowie das Adriano Celentano Gebäckorchester spielen. Los geht's um 19 Uhr.

nb