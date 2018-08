Der Chor Gregorianika besteht aus sieben Musikern. In seinen Anfängen erarbeitet das Ensemble vorwiegend einstimmige Choräle. Inzwischen finden sich auch mehrstimmig gesungene Stücke und sogar Eigenkompositionen im Repertoire. Am Freitag tritt die Gruppe in der Sophienhöhle im Landkreis Bayreuth auf. Start: 17 & 20 Uhr. © oh