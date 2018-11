Poetische Kunst: Körner gastiert im Stereo

Unser Tagestipp für Montag - vor 3 Stunden

NÜRNBERG - Körner wird in ein musikalisches Elternhaus hineingeboren. Daher ist es nur all zu logisch, dass er bereits als Kind mit Musik in Berührung kommt. Körner verfasst Gedichte und singt zu jeder Tageszeit. Im Erwachsenenalter verwandeln sich die Reime in Lieder. Körner komponiert charmante Popsongs und trifft damit auf viel Gegenliebe. Am Montag spielt er im Stereo.

nb