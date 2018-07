Das Südstadtfest, das von Freitag bis Sonntag im Annapark steigt, ist mehr als nur ein ganz gewöhnlicher Stadtteilrummel. Vom großen Podium aus grüßen fränkische Comedians und Polka spielende Bands in die Menge. Außerdem steht eine Talentbühne bereit, wo angehende Unterhaltungsprofis erste Erfahrungen vor Publikum sammeln können. Daneben ist es möglich, sich zu moderaten Preisen mit kulinarischen Kostbarkeiten aus aller Welt einzudecken. Kinder toben sich derweil in einem eigens für sie eingerichteten Bereich aus. Und fast hätten wir es vergessen: Bier, ja, Bier gibt es auch. Das Fest eröffnet am Freitag um 18 Uhr mit der Performance von Dr. Umwuchts Tanzpalast. © Michael Matejka