Prinzenflug, Live-Musik & Spielertage: Unsere Freizeit-Tipps!

Die wichtigsten Events in den kommenden Tagen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Karnevalisten freuen sich auf den Prinzenflug am Flughafen und den Jambo Jambo Ball im Parks. Bergsteiger Alexander Huber tritt derweil im Aufseßsaal des Germanischen auf. Spielertypen peilen dagegen das E-Werk an. Außerdem bespielen fünf bekannte Tenöre die Meistersingerhalle. Diese Veranstaltungen und viele mehr finden Sie in den Tipps der Woche.

Bilderstrecke zum Thema Von Kabarett bis Prinzenflug: Die Wochenendtipps In den nächsten Tagen stehen zwei Kinderfaschingspartys in Nürnberg an. Sowohl die Eibanesen, als auch die Luftflotte richten ein solches Event aus. Daneben findet am Sonntag der beliebte Prinzenflug am Airport statt. Zahlreiche Kabarettisten kommen an diesem Wochenende ebenfalls nach Franken. Daneben hätten wir Feten für Rock- und Techno-Fans im Angebot sowie einen interessanten Abend mit "Huberbua" Alexander. Hier sind die Tipps der Woche!