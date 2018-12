Psychedelic-Sounds: Shiny Gnomes gastiert im Hirsch

Unser Tagestipp für Sonntag - vor 1 Stunde

FÜRTH - Die Kapelle aus Nürnberg gibt am Ende eines für sie sehr erfolgreichen Jahes ein Konzert im Hirsch. Denn die Shiny Gnomes durften erstmals in Mexiko auftreten. Unter anderem performten sie auf der traditionellen "Fiesta de los Muertos" vor mehreren tausend Besuchern. So ganz nebenbei erhielt auch noch ihr letztes Album hervorragende Kritiken. So lobte der Rolling Stone die Scheibe regelrecht in den Himmel. Ihr Gig in der Heimat am Sonntag beginnt um 20 Uhr.

nb