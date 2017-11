Die Wahl zum "Car of the Year" geht in die Endrunde: Aus insgesamt 37 Modellneuheiten des vergangenen Jahres hat eine unabhängige Jury nun sieben Finalisten gewählt. Die 60 Juroren aus 23 europäischen Ländern entscheiden jetzt, wer die ebenso begehrte wie traditionsreiche Trophäe gewinnt. Der Sieger wird Anfang März bekanntgegeben.