Rauchende Köpfe: Kneipenquiz im Erlanger E-Werk

Unser Tagestipp für Dienstag - vor 38 Minuten

NÜRNBERG - Der in Franken beheimatete Ire Kevin Dardis ist ein echtes Phänomen. Zum einen hat er es geschafft, sein Kneipenquiz-Konzept erfolgreich in der Region zu etablieren. Zum anderen gelingt es ihm, stets neue und knifflige Fragen zu stellen. Am Dienstag, 4. September, gastiert Dardis mit seiner Show im Erlanger E-Werk. Das Ratespiel startet um 20 Uhr.

nb