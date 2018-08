Ab geht die Post im Fichtelgebirge

Das einstige Zonenrandgebiet entwickelt sich zum Urlauber-Magnet - vor 2 Minuten

WEISSENSTADT - Rund 18 Prozent mehr Übernachtungen als vor zehn Jahren, 28 Prozent mehr Ankünfte von Touristen im Fichtelgebirge, hat Ferdinand Reb, Geschäftsführer der dortigen Tourismuszentrale, ausgerechnet. Kein Wunder, dass sich die depressive Stimmung gelegt hat, die nach dem Niedergang der Textil- und Porzellanindustrie und dem Ausbleiben der Westberliner Touristen im Gefolge des Mauerfalls herrschte.

Auf 16 verschiedenen Strecken geht es im Zipline-Park am Ochsenkopf ins Tal. © Tilmann Grewe



Auf 16 verschiedenen Strecken geht es im Zipline-Park am Ochsenkopf ins Tal. Foto: Tilmann Grewe



Es tropft und plätschert am feuchten Gestein um uns herum. Der Atem schwebt als feine Dampfwölckchen an flackernden Kerzen vorbei. Wir fühlen den geheimnisvollen Schwingungen und Energien nach, von denen unsere Nachtführerin Olga Hirschmann erzählt. Und staunen über das Labyrinth von Gängen und Höhlen, das den Granit unter dem Fichtelgebirgs-Städtchen Weißenstadt durchzieht.

Schon im 16. Jahrhundert hatten sich erste Bergleute durch das Gestein gehämmert, auf der Suche nach Bergkristallen. Der harte Quarz diente unter anderem als Baustoff, etwa bei der Errichtung des Neuen Schlosses in der Bayreuther Eremitage.

In weiten Teilen eingestürzt

Über den Zugängen der niedrigen Stollen entstanden nach und nach kleine Schutzhütten. Mit der Zeit wurden sie ausgebaut und schließlich durch veritable Häuser ersetzt, erzählt Olga Hirschmann den Besuchern, die auf Getränkekästen mit stockfleckigen Sitzkissen Platz genommen haben. Wäre das Tunnelsystem nicht längst in weiten Teilen eingestürzt, könnten sich viele Weißenstädter gegenseitig durch den Berg hindurch besuchen.

Ein paar Meter über den Stollen hat sich die Region Weißenstadt zu einem heimlichen Tourismuszentrum gemausert. Zwischen Ochsenkopf, Zell und Kirchenlamitz locken Wander- und Radwege, die durch bunte, vielstimmig summende Wiesen führen, durch schattige, mit Birken, Buchen und Vogelbeerbäumen durchsetze Fichtenwälder. Am Wegesrand sehen wir Farne, Moose und allerlei Gräser. Schafgarbe und Frauenschuh sind hier selbstverständlich, und es begegnet uns das heimliche Wahrzeichen der Region, der Siebenstern, der auch mit acht Blütenblättern vorkommt.

Es sind vor allem visionäre Jungunternehmer, die die touristische Entwicklung vorantreiben. Kreative, zupackende Firmengründer wie Frank Süß, der im Nordwesten von Weißenstadt 2017 einen Radverleih eröffnet hat. Immer mehr Städter entfliehen temporär der Alltagshektik, suchen die Ruhe auf dem Land, beobachtet der 36-Jährige, der zehn Jahre im Außendienst eines weltweit agierenden Fahrradherstellers aus der Oberpfalz tätig war. Den Stadtflüchtlingen möchte Süß Qualität statt Massenabfertigung bieten. Mit selbstgemachten Kuchen, Brotaufstrichen oder Limonade-Kompositionen in seinem Bikercafé, das in einer ehemaligen Scheune an massiven Holztischen gemütliche Stunden verspricht.

Gemütlich zum Gipfel, rasant hinunter

Drüben am Ochsenkopf, vielleicht 20 Autominuten entfernt, hat sich mit dem Zipline-Park derweil ein ganz anderes Abenteuer etabliert. Mit der Seilbahn geht es gemütlich zum Gipfel. Von dort wandern wir ein paar Minuten bergab zum Startpunkt, um uns dann an Stahlseilen gleitend, den Hang hinabzustürzen. Flying Fox, Tirollienne oder Guerillarutsche heißen die spektakulären Abfahrten, die jeweils bis zu 280 Meter lang sind. Eingepackt in Klettergeschirr und Karabinerhaken, hängen wir an geschlossenen Doppelrollen, deren Surren die Begleitmusik liefert.

Schwindelfrei sollte man schon sein: Gut die Hälfte der 16 Seilstrecken zwischen dem Startpunkt (auf etwa 1000 Metern) und der südlichen Seilbahn-Talstation endet knapp unterhalb der manchmal leise schwankenden Baumwipfel. Hier heißt es Abseilen aus bis zu 20 Metern. Mit automatischen Seilbremsen und Zipline-Guide Gerd Markhof an der Seite, einem erfahrenen Kletterer, der eine Bärenruhe ausstrahlt.

Bilderstrecke zum Thema Im Fichtelgebirge hat sich viel getan Rund 18 Prozent mehr Übernachtungen als vor zehn Jahren, 28 Prozent mehr Ankünfte von Touristen im Fichtelgebirge. Das einstige Zonenrandgebiet – ob seiner strengen Winter gerne "Klein-Sibirien" genannt - hat einen deutlichen Strukturwandel geschaff mit Einrichtungen wie dem neuen Kurzentrum am Weißenstädter See. Auch sonst hat sich viel getan, wie unsere Bildergalerie zeigt.



Solche Attraktionen kommen an. Das einstige Zonenrandgebiet – ob seiner strengen Winter gerne Klein-Sibirien genannt – mausert sich. Als ein Auslöser dieses Strukturwandels gilt vielen Stephan Gesell. Vor 13 Jahren kündigte der heute 45-Jährige seinen sicheren Sparkassenjob, legte das Amt als zweiter Bürgermeister von Weißenstadt nieder – und eröffnete drei Jahre später am Weißenstädter See ein neues Kurzentrum mit 200 Betten. So erfolgreich, dass das Haus inzwischen als eine Art Initialzündung für die Entwicklung der Region gesehen wird.

2016 ließ Gesell mit dem "Siebenquell" ein 65-Millionen-Projekt in Blickentfernung zum Weißenstädter See folgen, das zu einem zweiten Antriebsmotor werden soll. Immerhin 130 Gesellschafter teilen diese Vision Gesells, der die Anlage in der rekordverdächtigen Zeit von gut zwei Jahren aus dem Boden stampfen ließ: Eine Thermen- und Saunalandschaft mit angeschlossenem Viersternehotel auf einer Gesamtfläche von rund 90 000 Quadratmetern. Mit Wellness und Fitnesszentrum, mit Thermalwasser aus 1830 Metern Tiefe und einem Radonbecken.

Die Heikräfte des Radon

Dem radioaktiven Element werden allerlei Heilkräfte nachgesagt. Bei Rheuma oder bei bestimmten Gelenks- und Wirbelsäulenerkrankungen etwa wirke eine Radon-Kur lindernd, heißt es. Der Zellstoffwechsel werde angeregt und das Immunsystem aktiviert.

Olga Hirschmann, unsere Unterwelt-Führerin, erzählt sogar, dass Radon-Strahlung, in den Granitstollen von Weißenstadt mit Maß genossen, die körperliche Schönheit steigere. Sie sagt es mit einem geheimnisvollen Lächeln. Der Glaube versetzt ja bekanntlich Berge.

Mehr Informationen:

Siebenquell GesundZeitResort

www.siebenquell.com, das die Reise unterstützt hat.

Ziplinepark Ochsenkopf

www.ziplinepark.info

Tilmann Grewe