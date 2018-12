Die Scheich-Zayid-Moschee in Abu Dhabi. Sie ist die drittgrößte Moschee der Welt und bietet 41.000 Gläubigen Platz. Die Hauptstadt der Vereinigten Emirate und die gleichnamige Region, in der sie liegt, warten ohnehin mit so einigen Superlativen und Überraschungen auf, wie eine Rundreise zeigt. © Melanie Kunze