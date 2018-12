Abu Dhabi überrascht seine Besucher mit dem "Louvre"

ABU DHABI - Wolkenkratzer, Wüste, verschleierte Frauen, teure Autos, Shopping-Zentren. Es gibt viele Klischees über Abu Dhabi. Einige stimmen. Aber nicht alle. Das Emirat ist gespickt mit vielen überraschenden Highlights. Wie wäre es etwa mit einem Spaziergang durch den Louvre Abu Dhabi? Oder einer Joggingrunde auf der Formel-1-Strecke?

Malerische Wüstenlandschaften prägen das Landesinnere der Vereinigten Arabischen Emirate



Wenn zum Beispiel die Sonne untergeht und die Temperatur endlich etwas sinkt, schnüren rund 200 Frauen und Männer ihre Sporttreter oder setzen sich einen Fahrradhelm auf den Kopf und kommen nach Yas Island. Dort befindet sich die Formel- 1-Strecke.

Und wenn nicht gerade Vettel, Alonso und Co. ihre Runden drehen, dürfen sportlich affine Normalos den Asphalt betreten. Jeden Dienstag- und Sonntagabend ist die 5,5 Kilometer lange Strecke für Jogger und Radfahrer offen. Mittwochs sogar nur für Frauen. Eintritt wird nicht verlangt. Aber man muss sich vorher online registrieren. Und man darf keine Sandalen tragen – aber die wären beim Joggen sowieso hinderlich.

Die Läufer und Radfahrer tragen übrigens nichts anderes als beim Sport zu Hause: Kurze Hosen oder T-Shirts, die ein wenig vom Sport-BH zeigen, sind okay. Generell sollte man in Abu Dhabi zwar nicht allzu freizügig herumlaufen, aber eine Kleiderordnung gibt es auch am Strand des Emirates nicht. Man kann sich getrost im Bikini sonnen.

Zwischen Strand und Hochkultur

Die extreme Hitze in den Sommermonaten ist kaum auszuhalten



Allerdings ist das etwa im Sommer nicht wirklich ratsam. Bei 50 Grad halten es die wenigsten im Freien aus. Hauptreisezeit ist daher Oktober bis März. Im November und Dezember hat es angenehme 30 Grad – perfekt für einen Tag am Meer. Das ist nicht nur sauber und wird von Rettungsschwimmern bewacht. Es ist glasklar — auch ohne Schwimmbrille kann man Fische beobachten.

Auf Saadyat Island – eine Brücke verbindet die Insel mit der City – kann man sogar Delfine beobachten. Im Frühjahr legen dort Karettschildkröten ihre Eier im Sand ab. Weil die Tiere vom Aussterben bedroht sind, werden sie besonders geschützt. Touristen dürfen den Strandabschnitt während der Brutzeit nicht nutzen.

Alternativen zum Strandprogramm bietet Abu Dhabi reichlich. Wer wenig Lust auf Sport verspürt, kann sich zum Beispiel einen Nachmittag im Louvre Abu Dhabi aufhalten. Seit Eröffnung im November 2017 haben das eine Million Besucher getan. Den Namen "Louvre" darf das Museum übrigens für 30 Jahre tragen. Rund eine Milliarde gab das Emirat für Expertisen und Leihgaben aus. Komplett bestückt ist das Museum noch nicht. 300 Exponate sind zu sehen.

Das Museum will die Geschichte der Menschheit rekonstruieren. Dazu gehören Kunstwerke aus verschiedenen Kulturen und Religionen. Und so liegen — in einem islamisch geprägten Land nicht ganz selbstverständlich — Koran, Bibel und Tora nebeneinander. Griechische, ägyptische und römische Skulpturen empfangen in einem Raum die Besucher.

Daneben gibt es Kunstwerke berühmter Maler wie Paul Klee oder das Porträt "La Belle Ferronniére", erschaffen zwischen 1495 und 1499 von Leonardo da Vinci. Das derzeit teuerste Kunstwerk ist ebenfalls vom italienischen Meister. "Salvator mundi" wurde für rund 383 Millionen Dollar von der Tourismusbehörde Abu Dhabis bei Christie’s in New York ersteigert. Damit ist es das bislang teuerste Gemälde, das jemals bei einer Auktion verkauft wurde.

Eigentlich sollte das Kunstwerk seit Mitte September zu sehen sein. Der Termin wurde ohne Angabe eines Grundes verschoben. Wann es endlich zu sehen sein wird, ist noch offen.

Eine Moschee wie ein Stadion

Ein weiteres Highlight und ein kleiner Geheimtipp ist ein Besuch der Oasenstadt al-Ain, rund zwei Autostunden von Abu Dhabi entfernt. Dort lebte einst Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahya, Gründer und erster Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate. Sein Wohnhaus ist erhalten und kann besichtigt werden, ebenso die Oase mit ihren exotischen Pflanzen (um sich den Rundgang zu Fuß zu sparen, kann man Rikschas leihen), der Kamelmarkt oder das Al Jahili Fort. Das erinnert an einen Märchenfilm aus 1001 Nacht und wurde bereits im Jahre 1898 aus Lehm erbaut.

Von einem Fischerdorf hat sich Abu Dhabi zu einer Weltmetropole entwickelt



Deutlich jüngeren Datums ist die drittgrößte Moschee der Welt. Die Scheich-Zayed-Moschee in der City Abu Dhabis wurde vor elf Jahren eröffnet, bietet Platz für 41 000 Gläubige und ist mit dem größten Teppich und dem größten Kronleuchter der Welt ausgestattet.

Das Gotteshaus steht auch Touristen offen, allerdings müssen weibliche Besucher eine Kopfbedeckung tragen. Offene Schuhe oder zu enge Hosen sind nicht erlaubt.

Ein extremer Gegensatz ist die Ferrari-World mit der schnellsten Achterbahn der Welt, Höchstgeschwindigkeit: 240 km/h. Danach geht es auf Kajak-Tour durch die eindrucksvollen Mangroven oder zur Wüstentour – entweder via Allrad-Antrieb oder ganz gemütlich auf einem Kamel.

Touristen statt Öl

Vor 50 Jahren gab es weder Wolkenkratzer noch Sieben-Sterne-Luxushotels oder Golfplätze in Abu Dhabi. Die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) war ein Dorf, in dem Perlentaucher und Fischer lebten. Im Sommer, wenn es zu heiß am Persischen Golf war, zogen sie in die Oasenstadt al-Ain und schlugen dort ihre Beduinenzelte auf.

Abu Dhabi, Arabisch für "Vater der Gazelle", hat heute im Stadtkern 1,5 Millionen Einwohner. Reich wurde das Emirat, weil es zehn Prozent der weltweiten Ölreserven besitzt. Schätzungen zufolge könnten die Vorräte noch rund 100 Jahre reichen.

Darauf will sich Scheich Khalifa bin Zayed, Präsident der VAE, nicht verlassen. Daher wird kräftig in den Tourismus investiert. 2017 übernachteten knapp fünf Millionen Gäste, die auch vom Kulturangebot angezogen werden. Neben dem von Jean Nouvel entworfenen Kuppelbau des Louvre ist ein Guggenheim-Museum in Planung, das wie sein Vorbild in Bilbao von Frank Gehry gestaltet wird. Derzeit wird ein neuer Flughafen gebaut. Auch der wird bald zu klein sein, um die steigende Zahl an Passagieren abzufertigen.

