Adventweg in Kärnten: Pfad zur Weihnacht

KATSCHBERG - Fast kein alpenländisches Touristenziel kann auf Krippenwege und Adventskalender an Hausfassaden verzichten. Am Kärntner Katschberg aber lädt seit drei Jahren ein ungewöhnlicher Adventweg zu Beschaulichkeit und Einkehr ein. Dabei stehen auf einer Höhe von 1700 Metern die Chancen auf Winteridylle in Weiß ganz gut.

Durch den Schnee ziehen die Besucher von Hütte zu Hütte. Foto: Michael Stabentheiner / Tourismusregion Katschberg



Ohne große Steigungen geht es durch den Wald ins beschauliche Gontal. Für Autos ist die Forststraße gesperrt, wer es ruhig angehen lassen will, nimmt für die ersten zweieinhalb Kilometer einen Pferdeschlitten. Wer sich die 22 Euro spart, kann dafür unterwegs einen Lichterwald und ein Labyrinth erkunden.

An der Pritzhütte müssen die Kufentaxis kehrt machen, hier empfangen Alphornbläser und andere Musiker die Besucher – viele stärken sich mit Kaffee, Bier oder Punsch, bevor es in die kommerzfreie Zone geht.

Laternen mit flackernden Lichtern weisen bei der früh einbrechenden Dunkelheit den Weg. Der Schnee knirscht unter den Schuhen. In sorgsam in Stand gesetzten Holzstadeln sind die Gäste nicht nur zum Zuschauen und Zuhören eingeladen, sondern auch zum Mitmachen. In der guten Stube singen und musizieren Familien und Freunde aus dem Ort und einheimische Ensembles.

Karten und Stifte liegen bereit, um endlich die noch fälligen Weihnachtswünsche auf den Weg zu bringen. Zwischendurch dürfen Esel, Schafe und Ziegen nicht fehlen. Am Ende lädt eine Hütte der Stille dazu ein, eigene Antworten auf die alte Weihnachtsbotschaft zu finden. Und, ja, eine Almwirtschaft lädt zur Einkehr.

Kostenlos gibt´s überall heißen Tee

Der Eintritt zu dem Weg ist frei, zur Finanzierung trägt der Verkauf von Thermobechern bei. Die sind nicht nur ein hübsches Andenken, sondern auch nützlich. Denn an verschiedenen Stationen wird heißer Tee ausgeschenkt – kostenlos. Einen kleinen Markt mit Spezialitäten, Kunsthandwerk und Glühwein gibt es im Ort natürlich auch — und als Extra ein Open-Air-Adventskino.

In der guten Stube wird besinnliche Musik gemacht. Foto: Wolfgang Heilig-Achneck



Dass der Adventweg in den Vorweihnachtswochen den sonst noch verhaltenen Tourismus ankurbeln soll, liegt auf der Hand. Vom Zuspruch dürfen sich die Veranstalter bestätigt fühlen, "belohnt" werden Gäste vor Weihnachten obendrein mit noch wenig befahrenen Skipisten.

Mehr Informationen:

www.katschberger-adventweg.at sowie Kärnten Tourismus, www.kaernten.at, die diese Reise unterstützt haben.

Geöffnet ist der Adventweg jeden Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag sowie am 25. Dezember jeweils von 14 bis 20.30 Uhr.

Wolfgang Heilig-Achneck