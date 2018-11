Airport Nürnberg: Diese Direktflüge in die Türkei sind neu

Zwei neue Ziele sind Teil des Sommerflugplans - vor 49 Minuten

NÜRNBERG - Von Nürnberg in die Welt: Dafür ist der Albrecht-Dürer-Airport Dreh- und Angelpunkt. Nun wurde bekannt: Zwei neue Ziele stehen auf seinem Sommerflugplan. Die Fluggesellschaft Germania verstärkt ihr Angebot mit Flügen in die Türkei. Doch wo geht es genau hin? In unserer Bildergalerie verraten wir Ihnen die Antwort.

krei