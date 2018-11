Am Berg geht es wieder ab

Die Skigebiete starten in die neue Saison - und sind bestens vorbereitet - vor 53 Minuten

NÜRNBERG - Neue Skigroßräume, leistungsfähigere Bahnen: Für die jetzt beginnende Saison präsentieren die Wintersportregionen zahlreiche Neuerungen. Wir haben für Sie eine Auswahl zusammengestellt.

Es geht wieder los: Die ersten Skifahrer carven bergab - mit viel Platz in der Vorsaison. © Martin Lugger / Nauders Tourismus



Kitzbüheler Horn wurde runderneuert

Sonnig, ruhig, gemütlich: Das ist Kitzbühels "zweites Skigebiet", das Kitzbüheler Horn auf der anderen Talseite von Streif und Pengelstein. Das soll auch so bleiben, obwohl die gemeinsame Bergbahngesellschaft 20 Millionen Euro in die Runderneuerung gesteckt hat. Das Geld floss in die neue Sechsersesselbahn "Brunelle" und in eine Kleinkabinenbahn, die die schneesicheren Hänge auf der Bergrückseite ins Raintal erschließt. Neue Pisten hat man bewusst nicht gebaut, das "Horn" soll Familienskigebiet bleiben.

Maria Alm verbindet Hochkönig und Natrun

Und wieder gibt es ein kleines Skigebiet weniger. Diesmal allerdings nicht, weil sich der Betrieb nicht mehr gelohnt hätte. Das Skigebiet Aberg-Natrun, oberhalb von Maria Alm im Salzburger Land, ist ab der neuen Saison Teil des Skigroßraums Hochkönig. Möglich machen das zwei neue Umlaufkabinenbahnen, die zudem für eine direkte Anbindung an Maria Alm sorgen und die Hochkönig-Skiregion auf 120 Pistenkilometer vergrößern. Die lassen sich auf der neuen "Königstour" elegant überblicken, sie führt nun über sechs Gipfel.

Reschenpass: Haideralm und Schöneben werden eins

Wachsen oder weichen? Die beiden kleinen Pistenareale hinterm Reschenpass haben sich fürs Zusammenwachsen entschieden. Und so entstand zur neuen Saison aus den in die Jahre gekommenen Skigebieten Haideralm und Schöneben die Skiregion Schöneben-Haideralm.

Zwei neue Kabinenbahnen bringen Wintersportler von St. Valentin am Reschensee über die Haideralm zur Bergstation Schöneben. Inklusive der nagelneuen Erlebnisabfahrt von Schöneben nach St. Valentin und der Höllentalpiste mit Traumblick auf den Reschensee mit seinem versunkenen Kirchturm sind es nun 65 Pistenkilometer. Das Projekt ist für die südtiroler Region ein Meilenstein.

Andermatt-Sedrun: Letzte Lücke geschlossen

Noch ein dritter Skigroßraum ist zur neuen Saison entstanden: Oberhalb von Andermatt und Sedrun in Graubünden läuft seit drei Jahren das ambitionierteste alpine Ausbauprogramm des Jahrzehnts. Angetrieben vom ägyptischen Investor Samih Sawiris wurden fünf Highspeed-Sesselbahnen (teils mit Porsche-Design-Sesseln und Hauben) sowie zwei Kabinenbahnen in Betrieb genommen, das komplette Skigebiet zwischen Andermatt und Sedrun wid durchgehend beschneit. Eine letzte Lücke wird zur neuen Skisaison durch den Bau der Gondelbahn Oberalppass-Schneehüenerstock geschlossen. Zusammen mit dem zweiten Andermatter Skigebiet Gemsstock ergeben sich 120 Pistenkilometer und Freeride-Gelände.

Kronplatz: Abschwingen im Gourmet-Museum

Der südtiroler Kronplatz macht einiges anders als die Nachbarskigebiete. Hier wird auch in Kultur investiert. Auf dem markanten, glatzköpfigen Gipfel thront bereits Reinhold Messners Mountain Museum. In Sichtweite eröffnet im Januar eine zweite, eher untypische Skifahrerattraktion: das Tiroler Museum für Bergfotografie "Lumen".

Darben muss niemand beim Betrachten der schönsten Bergfotos der Welt. Dafür sorgt das neue Bistro Alpinn, in dem saisonale Produkte aus unmittelbarer Umgebung serviert werden und Abfall vermieden wird.

Ischgl: Gampenbahn zum Palinkopf

Kein anderes Skigebiet weltweit investiert so regelmäßig so viel Geld wie die österreichisch-schweizerische Skischaukel Ischgl / Samnaun. Heuer wurde die nur 20 Jahre alte Gampenbahn abmontiert und durch eine hochmoderne Sechsersesselbahn ersetzt — die mit dem größten Höhenunterschied weltweit: 924 Meter.

Dank Haube und beheizbaren Schalensitzen dürfte die Ankunft in 2848 Metern Höhe angenehm bleiben. Wer sich an der neuen Talstation noch nicht mit einem Burger versorgt hat, kann oben in der neuen Gampenalpe uriges Ambiente im Servicerestaurant erleben. Auf Schweizer Seite gibt es eine neue Skipiste, 25 Millionen Euro investierten die Ischgler.

Mayrhofen: Neue Seilbahn zum Penken

Zu den alpinen Top-Spots gehört natürlich auch das Zillertal. Dessen Hauptort Mayrhofen hat mit dem Penken ein exzellentes Skigebiet, auf dem es allerdings recht eng zuging.

Entlastung schaffen soll die neue Möslbahn. Für 21 Millionen Euro wird sie den Ortsteil Mösl am Hochschwendberg mit dem selbsternannten "Actionberg Penken" verbinden und sechs Hektar neue Pisten erschließen. Dabei schiebt die neue Bahn das Gebiet gleichzeitig ein Stück in Richtung Nachbargebiet Hochzillertal.

Zermatt: Neue Bahn zum Klein Matterhorn

Um den Titel der höchsten Seilbahn Europas streitet sich die Klein-Matterhorn-Bahn oberhalb von Zermatt mit der Bahn zur Aiguille du Midi in Chamonix. In jedem Fall aber erreicht der Fahrgast mit dem Neubau Europas höchste Bergstation auf 3821 Metern Seehöhe. Und unbestritten ist die "Matterhorn Glacier Ride" getaufte Kabinenbahn die höchste Dreiseil-Umlaufbahn der Welt.

Gestaltet wurden die Kabinen vom italienischen Designerbüro Pininfarina, das Autofans von Marken wie Ferrari und Maserati kennen. Bei 2600 Personen Förderkapazität pro Stunde sind Wartezeiten unwahrscheinlicher. Dafür geht es nun vermutlich am Gipfel etwas enger zu.

Neue Pisten in Hochgurgl

Traditionell der erste Wintersportort, der seine kompletten Pisten für den Skibetrieb öffnet, ist Obergurgl/Hochgurgl — seit letztem Wochenende sollen die Lifte laufen. Dann wird auch die neue Kirchenkarbahn II dabei sein.

Die Zehnerkabinenbahn erreicht 2839 Meter. Sie erweitert das bestehende Skigebiet links oberhalb von Hochgurgl um einige neue Pistenkilometer und erschließt zudem zahlreiche Freeride-Möglichkeiten. Die erste Sektion der Bahn war bereits 2015 in Dienst gestellt worden.

Gasteinertal: Schlossalm runderneuert, Standseilbahn eingestellt

Insgesamt werden 90 Millionen Euro in die "neue" Schlossalm fließen. Kern der Aktion im Hofgasteiner Hausskigebiet ist der Austausch der guten alten Alpentrambahn gegen eine moderne Einseil-Umlaufbahn, die Kapazität wird dadurch mehr als verdoppelt. Zusätzlich hat man die Talstation auf die andere Seite der Bundesstraße verlegt und die Bergstation näher an die Pisten Schlossalm, Kleine Scharte und Haitzingalm gerückt. In den kommenden zwei Jahren sollen weitere Bahnen, Pisten und eine leistungsstärkere Beschneiung hinzukommen.

Hans-Werner Rodrian