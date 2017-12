Am Salzalpensteig bei Berchtesgaden fließt die Sole

BERCHTESGADEN - Vor exakt 200 Jahren floss erstmals Sole aus dem Bergwerk Berchtesgaden in einer Fernleitung nach Bad Reichenhall. Heute ist der Soleleitungsweg einer der aussichtsreichsten Abschnitte des 230 Kilometer langen Fernwanderwegs Salzalpensteig. Einen Teil der insgesamt 18 Etappen kann man das ganze Jahr über gehen.

Ein Wanderer ist vom Panorama begeistert, das sich gerade auf dieser Etappe des Fernwanderwegs zeigt. © Clara Grau



Es war eine technische Meisterleistung und ein finanzieller Kraftakt: 1814 beauftrage König Max I. von Bayern den Ingenieur Georg von Reichenbach mit der Planung und dem Bau der Soleleitung. Damit sollte der Transport des salzhaltigen Wassers aus dem Salzbergwerk Berchtesgaden zur Weiterverarbeitung in die Reichenhaller Saline verbessert werden. Bislang schaukelten Pferdefuhrwerke die Sole in Holzfässern über die fast 30 Kilometer lange Strecke.

"Das war viel zu aufwändig und teuer", berichtet der frühere Bergmann Hans Neumayer (62), der sich im Ruhestand um die Pflege des historischen Bauwerks kümmert. "Über 1000 Arbeiter aus dem ganzen süddeutschen Raum und Österreich waren in den Jahren 1816 und 1817 im Einsatz", berichtet der "Abteilungsleiter Untertage" im Salzbergwerk Berchtesgaden von der Bauphase. An einer Informationsstation am Berggasthof Gerstreit sind die wichtigsten Teile der Salzpipeline ausgestellt: Es sind ausgehöhlte Tannen- und Fichtenstämme, die sogenannten Deicheln, die damals zu Tausenden verbaut wurden.

Geniales Kernstück der Soleleitung war aber die von Reichenbach konstruierte Wassersäulenmaschine, die damals als technisches Wunderwerk und größte Maschine der Welt galt. Diese drückte bei Ilsank, wo der Salzalpensteig auch vorbeiführt, die Sole 356 Meter zum heutigen Soleleitungsweg hinauf. Bis 1927 war sie in Betrieb, dann wurde sie durch eine elektrisch betriebene Pumpe ersetzt, berichtet Hans Neumayer. Vom Berggasthof Söldenköpfl führte die Reise des Salzwassers bis in die 1960er Jahre in leichtem Gefälle bis nach Reichenhall. Auch heute noch wird Sole nach Bad Reichenhall geleitet, allerdings auf einer anderen Trasse über Bischofswiesen.

Der Weg oberhalb des Tales der Ramsauer Ache ist aber nicht nur industriegeschichtlich interessant, sondern auch touristisch: Bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts bekam er den Beinamen "Balkon des lieben Gottes" und wurde von Sommerfrischlern und Malern frequentiert. Kein Wunder, denn der gut ausgebaute Spazierweg bietet nach jeder sanften Kurve neue Aussichten: Im Westen begrenzt die Reiteralpe mit dem Wagendrischelhorn, das etwas wie ein Gugelhupf aussieht, den Horizont. Im Tal liegt die Ramsau, die sich seit einigen Jahren mit dem Prädikat Bergsteigerdorf schmücken darf. Auf der er gegenüberliegenden Talseite ragen Watzmann und Hochkalter in den Himmel. Zwischen den beiden Bergriesen ist das Wimbachgries gut zu erkennen.

Die meisten Etappen haben Mittelgebirgscharakter

Dieser knapp sieben Kilometer lange Abschnitt des Salzalpensteigs gilt als einer der schönsten auf bayerischen Gebiet und er ist sogar ganzjährig zu begehen. Wer länger auf dem insgesamt 230 Kilometer langen Weitwanderweg unterwegs sein möchte, sollte aber andere Jahreszeiten wählen. Bei Schnee und Eis ist zum Beispiel der aussichtsreiche Grünsteingipfel über dem Königssee nur schwer zu begehen. Insgesamt haben die leichten und mittelschweren Etappen aber allesamt Mittelgebirgscharakter und sind von jedermann mit etwas Ausdauer locker zu bewältigen. Wem die 18 Etappen von Prien bis nach Hallstadt nicht reichen, kann entlang der Strecke noch über 20 Rundtouren gehen, die mit einem ähnlichen Logo markiert sind und ebenfalls die Salzgewinnung zum Thema haben.

Unterwegs auf dem neuen Premium-Weitwanderweg Salzalpensteig. Einige der 18 Etappen führen durch das Berchtesgadener Land. Wer es noch sportlicher angehen möchte, findet überall zusätzliche Angebote, wie hier auf dem Rinnkendlsteig. © Clara Grau



Die Sole, um deren Transport es auf dem Salzalpensteig immer wieder geht, kann man auch nach der Wanderung noch genießen: Bei einem Spaziergang um das Gradierhaus im Kurpark von Bad Reichenhall pflegt der Besucher seine Lungen mit mikrofeinem Salzwassernebel. Über große Wände aus Schlehenzweigen rieselt hier Sole und wird fein in der Luft zerstäubt. In der Kurstadt und in Berchtesgaden laden außerdem Thermen zu einem entspannenden Bad im warmen Salzwasser ein.

Mehr Informationen:

Und wenn das Wetter mal schlecht ist?

Dann haben Sie dort folgende Alternativen:

Bad Reichenhall wird manchmal als Stadt mit der höchsten Rollatordichte Bayerns bezeichnet. Tatsächlich aber bietet das schmucke Städtchen mehr als nur Sanatorien: Am Ende der Fußgängerzone steht die "Alte Saline" von 1849, eines der bedeutendsten Industriedenkmälern des Landes. Bei Führungen erfährt man alles über die Salzgewinnung. Beeindruckend ist ein Rundgang durchs Stollensystem unter der Stadt. Im Salzmuseum lernt man, dass die Solequellen schon in der Bronzezeit genutzt wurden. Die Römer verdampften das Wasser in tönernen Öfen und gewannen Salz, das Reichenhall später wohlhabend und bekannt machte. Im 19. Jahrhundert entdeckte der Adel die heilende Wirkung der Sole. Ihm folgte das Bürgertum an die Saalach. Bis heute steht die Gesundheit im Mittelpunkt – etwa bei Badeanwendungen in der Rupertus-Therme oder im Freiluft-Inhalatorium im Kurgarten.

Zeit für Erholung nach der Wanderung: Der Kurgarten in Bad Reichenhall mit Solebrunnen und dem Gradierhaus sorgen für Entspannung. © Berchtesgadener Land Tourismus



Berchtesgaden blickt auf 500 Jahre Bergwerktradition zurück. Bis heute wird in den Stollen Salz abgebaut. Ein Teil ist für Besucher zugänglich: Mit einer Holzrutsche geht es in die Tiefe, bei der Führung durchs Schaubergwerk sieht man einen Spiegelsee und den magischen Salzraum. Im Haus der Berge lernt man viel über Geologie, Fauna und Flora der Bergwelt rund um den Königssee. Wer nach so viel Information müde ist, springt in die salzigen Fluten der Watzmann-Therme oder schwitzt in der Sauna.

Clara Grau