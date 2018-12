"Anima", das neue Paradies von Marrakesch

André Heller hat mit seinem Garten in der marokkanischen Stadt eine Tankstelle für die Seele geschaffen - vor 13 Minuten

MARRAKESCH - Der Trip zur Rückkehr des Paradieses, "Le retour du paradis", wie André Heller seinen Wundergarten "Anima" bezeichnet, startet mitten in Marrakesch. Gleich hinter der Koutoubia-Moschee, nahe dem Weltkulturerbe-Marktplatz Djamâa el Fna. Dort also, wo Pferdetaxis die Straße parfümieren, fliegende Händler ihre Teekannen feil bieten und Schlangenbeschwörer ihre Kobras aufs Pflaster schubsen, naht Erlösung für alle, die ein paar Stunden Ruhe vor dem flirrenden Trubel der temperamentvollen Stadt suchen.

Ein Esel unter Palmen - das ist ein typisches Beispiel für die Kunstwerke in "Anima". © Christian Mückel



Ein Esel unter Palmen - das ist ein typisches Beispiel für die Kunstwerke in "Anima". Foto: Christian Mückel



Ein Zwölfsitzer dieselt als Zubringerbus gemächlich Richtung Gebirge los. In den Ausläufern des Hohen Atlas‘, der mit seinem schneebedecktem Viertausender Mount Toubkal eine Glanzrolle in der nahen Umgebung der sandsteinfarbenen Königsstadt einnimmt, blüht, duftet und atmet "Anima" – ein Park, dessen Name für "Seele" steht.

Sechs Jahren lang hat der österreichische Künstler und Fantast André Heller auf dem Gelände einer früheren Rosenfarm auf sein Alterswerk hingearbeitet. Bei der Auswahl der Pflanzen, der Kunst, ließ er sich Zeit. Seit zwei Jahren kann man sich hier Gutes tun. Eine üppig wuchernde Seelen-Tankstelle ist entstanden, für Menschen jeglichen Alters, Glaubens, Geschlechts. Heller verfolgt hier nicht weniger als den Anspruch, sämtliche Sinne so abwechslungsreich zu befeuern, wie es auch beim Gang durch die Medina mit ihren prosperierenden Souks, mit den Früchten, Farben und Gewürzen geschieht. Tatsächlich eröffnet sich ungefähr alle sechs Schritte eine neue Wahrnehmung beim Parkspaziergang. Nase, Füße, Gehör, Augen und auch der Gleichgewichtssinn sprechen darauf an.

Bilderstrecke zum Thema Das Paradies in Marrakesch: Der Garten "Anima" Mitten in Marrakesch hat der österreichische Künstler Andrè Heller einen paradiesischen Garten geschaffen. "Anima" vereint Kunst und Natur. Aber auch die Umgebung der marokkanischen Stadt spricht alle Sinne an.



Die Natur ist Hauptdarsteller in der palmenüberwachsenen Oase und sie wird durch Hellers prominent bestückte Kunst-Sammlung sowie eigene Arbeiten pointiert. Originale von Picasso oder Keith Haring sind darunter – Anfassen erlaubt. Touristen zahlen umgerechnet zwölf Euro Eintritt, Einheimische die Hälfte und wer mittellos ist, betritt "Anima" selbstverständlich umsonst. Wäre ja noch schöner, das Paradies nur den Reichen vorzubehalten! Dass man keine reine Touristen-Enklave betreibe, sondern der Park zu fünfzig Prozent auch Einheimische anlocke, freut Ismail Amaroui. Der Park-Manager ist einer von 15 Beschäftigten. Darauf, dass die Mitarbeiter aus der nahen Region stammen, wird Wert gelegt.

Marrakesch heißt aufgrund des Sandsteins "die rote Stadt". Manche sprechen auch von einer über den Atlas geworfenen Perle des Südens. Das frische Wasser aus dem Gebirge ermöglicht viel Grün in mehr als 400 größeren Gärten. Zu den wohlriechenden Naturtupfern in der 900.000-Einwohner-Metropole zählt ein "Blockbuster" unter den Innenstadt-Parks, der Publikumsmagnet Jardin Majorelle mit dem kobaltblauem Atelier des Malers Jacques Majorelle (1886 – 1962). Die Flora umfasst 300 Arten von allen fünf Kontinenten, vornehmlich Kakteen. Im Jahr 1980 erwarb Modemacher Ives Saint Laurent die 4000 qm große grüne Lunge, sein Modemuseum und ein Berbermuseum befinden auf dem Gelände in der Neustadt. Als guter Kontrast dazu in der Altstadt empfängt der klassisch-arabisch angelegte Garten "Le Jardin Secret" seine Besucher.

Während sich in vielen Gärten Touristentrauben bilden, achtet das Personal in Hellers Paradies draußen vor den Toren Marrakeschs freundlich darauf, nicht mehr als 100 Besucher gleichzeitig auf den Seelenwanderpfad zu lassen, damit auch ein jeder diesen Zufluchtsort der Ruhe und Schönheit genießen kann. Und Erfrischung: Bis zu sechs Grad weniger als drinnen in der Wüstenmetropole betragen die Temperaturen draußen in "Anima".

Heller war freilich nicht der Erste, der dem Zauber dieses Zwischenreichs zwischen Moderne und Tradition, Handel und Lebenslust, Genuss und Glaube, Farbe, Lärm und Staub verfiel. 1972 kam er erstmals nach Marrakesch. Später hat er am Gardasee einen kleineren Garten mit Wohnsitz eröffnet. Doch "Anima" stand noch ganz oben auf der Liste der im Diesseits zu erledigenden Dinge des inzwischen 71-Jährigen, dessen Wohnhaus auf dem Gelände steht.

Bilderstrecke zum Thema Von Nürnberg in die Welt: Direktziele vom Dürer-Airport Ins Van-Gogh-Museum in Amsterdam oder lieber am Strand liegen auf Fuerteventura? Nach Paris zum Sightseeing oder Mode shoppen in Mailand? Wir haben die Länder für Sie aufgelistet, in die man von Nürnberg aus direkt fliegen kann. Schönen Urlaub!



Beat-Poeten wie Allen Ginsberg und Paul Bowles fanden den Weg in dieses "Paris des Südens" ebenso wie Nobelpreisträger Elias Canetti, der die orientalische Schönheit der Stadt mit ihren Licht und Schattenseiten in den "Stimmen von Marrakesch" 1968 verewigte. Oskar Kokoschka malte hier, die Rolling Stones ließen sich auf der Suche nach Musik und Drogen von Tanger aus kommend auf einen Trip nach und in Marrakesch ein. Crosby, Stills und Nash machten den Song "Marrakesh Express" zum Hit.

In Marrakesch allgegenwärtig ist die Kunst der Mosaike, des Marmors und der Kacheln: Blau symbolisiert Wasser, Rot steht für Sand, Grün für Pflanzen, Weiß für Freiheit. Auch Früchte sorgen für Farben im Straßenbild. Die Pomeranze ist eine davon – schön, aber ungenießbar. Deshalb hat sie Schimpfwort-Karriere gemacht.

Das Königreich Marokko verkörpert einen liberalen Islamismus. Nach außen hin schirmt man sich über fensterlose Mauern, verdeckte Haut, ab. Das Persönliche, Private, das Kostbare bleibt im Inneren – entsprechend sind die Riads, die Stadthäuser, mit ihren kleinen Innenhöfen und Brunnen, gestaltet. Neben den ansässigen Arabern und Berbern haben im Land Spanier Spuren hinterlassen, schlussendlich die Franzosen, unter deren kolonialer Herrschaft Marokko 44 Jahre lang bis 1956 stand.

Marrakesch ist die drittälteste, südlichste und heißeste Königsstadt des Landes. Sie wird von 19 Kilometern Stadtmauer umgeben (zum Vergleich: Der Nürnberger Wall zählt rund fünf Kilometer). Drahtesel und Eselkutschen, Autos und Motorroller, die sich durch die engen Gassen und Suks der Medina schlängeln, sorgen dafür, dass selten Stillstand herrscht. Orientalisches Gemüt trifft auf touristisches Staunen: So geht’s also auch.

Mit Shows wie "Afrika! Afrika!" und "Flic Flac" hat André Heller großen Zirkus fabriziert. Sein Park "Anima" lässt Glamour hinter sich. Aufs Marktgeschrei, auf Werbeplakate in Marrakesch verzichtet man bewusst. Zum Finden der richtigen Bushaltestelle ist ein Blick auf die Homepage des Parks hilfreich. Der Shuttle-Bus ist kostenlos.

Mehr Informationen:

Marrakesch liegt knapp vier Flugstunden von Nürnberg entfernt. Ryanair fliegt zweimal pro Woche (dienstags und samstags) nonstop vom Albrecht Dürer Airport Nürnberg in die Stadt in Marokko.

www.airport-nuernberg.de

www.ryanair.com

www.anima-garden.com/erleben/

Ryanair und der Flughafen Nürnberg haben diese Reise unterstützt.

Christian Mückl