App auf die Reise

Diese Anwendungen für Smartphone und Tablet erleichtern Ihren Urlaub - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Sicher haben Sie das Smartphone oder Tablet auch auf Reisen dabei, denn diese Eier legende Wollmilchsau hält nicht nur die Kommunikation mit daheim aufrecht. Gerade auf Reisen sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Nur welche App ist wirklich sinnvoll?

Auch im Urlaub nicht mehr wegzudenken: Ein Smartphone voller nützlicher Apps. © iStock



Auch im Urlaub nicht mehr wegzudenken: Ein Smartphone voller nützlicher Apps. Foto: iStock



Mit dem Smartphone können Sie navigieren, sich übers Urlaubsziel informieren, Reisefotos knipsen, Filme drehen, Ausflüge buchen oder auf der Liege am Strand Musik hören und dabei im Internet surfen. Wir schlagen eine Schneise in den Dschungel der Anwendungen und stellen Ihnen Apps vor, die wir für empfehlenswert halten. Erhältlich sind die jeweils vorgestellte App und vergleichbare Anwendungen in den verschiedenen App-Stores. Manche sind kostenlos, andere kosten ab einer umfangreicheren Pro-Version und für manche bezahlt man gleich ein paar Cent oder Euro.

Bilderstrecke zum Thema App auf die Reise: Praktische Begleiter für unterwegs Die Zahl nützlicher und unnützer Apps für Ihr Smartphone ist schier unendlich. Das gilt auch für das Thema Reisen. Daher schlagen wir eine Schneise in den Dschungel der Anwendungen und stellen Ihnen Apps vor, die wir für empfehlenswert halten.



Matthias Niese