Arizonas grüne Wüste

SCOTTSDALE - Ein wenig zaghaft erheben sich die Damen aus der ersten Reihe und treten vor, während die dazugehörigen Männer sich mehr oder weniger subtil in Sicherheit bringen. Eine Handvoll Mädchen ergreift an diesem Tag in Scottsdale, Arizona, mit deutlich mehr Elan die Gunst der Stunde: Mit Derrick Suwaima Davis hat immerhin der siebenmalige Weltmeister im Hoop Dance zum gemeinsamen Tanz gebeten.

Schon früh ist es in der Sonora brütend heiß. Foto: Maja Kolonic



Der Hoop Dance gehört zu den ältesten Traditionen der Ureinwohner Amerikas und ist fester Bestandteil auf Feiern vieler Indianer-Stämme. Er begleitet denkwürdige Meilensteine im Leben der Stammesmitglieder, man bittet mit ihm um Regen, Schutz oder um Heilung von Krankheiten, der Hoop Dance ist aber auch unterhaltend. Mit bis zu einem Dutzend Ringe, die ständig in Bewegung gehalten werden, erzählt der Tänzer zum Rhythmus der Trommel eine Geschichte, ahmt Tiere nach, erweckt Gedanken zum Leben. Jedes Jahr wird bei einem "Pow-Wow", einem großen Treffen der Stämme, der geschickteste Tänzer auserkoren und zum Weltmeister gewählt.

Derrick Davis ist nicht nur ein Tänzer, sondern auch ein Botschafter. Für ihn ist der Tanz eine Möglichkeit, Menschen neugierig zu machen auf die Kultur der "Native Americans", auf ihre Geschichte, auf ihr Leben zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Dafür bereist der vierfache Vater vom Stamm der Hopi-Indianer ganz Arizona und weite Teile des Südwestens der USA. "Die Zuschauer sollen sich ihr eigenes Bild von unserer Kultur machen", sagt Davis, "nicht einfach das Bild übernehmen, das von Hollywood präsentiert wird."

Cowboys und Indianer, schnurgerade und leergefegte Highways, atemberaubende Nationalparks: Seit jeher lockt der Südwesten Reisende aus der ganzen Welt, sich ein kleines Stück vom großen Glück zu erfahren - ob nun im wuchtigen Wohnwagen, auf dem Motorrad oder im Ford-Mustang-Cabrio. Doch auch abseits der wohlbekannten Pfade und des Grand Canyons gibt es viel zu erleben. Die Wüste, beispielsweise. Ein Ausflug ins Tal des Todes in der Mojave-Wüste gehört zwar schon lange zum Programm eines Roadtrips - aber Wüste geht auch anders.

Wasser gehört wohl zu den Dingen, die man als letztes erwartet. Dicht gefolgt von Grünpflanzen. In der Sonora-Wüste findet man beides, sogar reichlich davon. Auf einer Fläche von rund 320 000 Quadratkilometern erstreckt sich die Wüstenregion mit der höchsten Biodiversität der Welt über den Bundesstaat Sonora in Mexiko, über Kalifornien und Arizona.

Und über allem thronen die Könige der Sonora-Wüste, die Saguaros - bis zu 20 Meter hohe Kakteen, denen erst nach 35 bis 50 Jahren die charakteristischen Arme wachsen. Sucht man nach einem Maskottchen für den Bundesstaat Arizona, dann sind es diese prägnanten Kakteen. Mit Argusaugen wachen die Behörden über die majestätischen Gewächse, die bis zu 250 Jahre alt werden können: Fotografieren ist erlaubt, anfassen oder ausgraben und mitnehmen strengstens verboten. Wer einen haben möchte, zahlt in Baumschulen vierstellige Summen.

Die Riesenkakteen stehen überall

Auch in Scottsdale sind die Saguaros allgegenwärtig: Sie stehen in herausgeputzten Vorgärten in der prallen Sonne, auf Mittelstreifen, an Straßenecken. Bei gerade einmal 220 000 Einwohnern und der Nähe zur Hauptstadt und Millionen-Metropole Phoenix könnte man einen verschlafenen Vorort vermuten, doch Scottsdale zählt zu den beliebtesten Reisezielen in den USA. Die Stadt mitten im "Tal der Sonne" ist Anlaufpunkt für alle, die sich in Sachen Urlaubsaktivitäten nicht so recht entscheiden können und sich alle Optionen offenhalten möchten.

Derrick Davies, der Meister der indianischen Tänze. © Maja Kolonic



Derrick Davies, der Meister der indianischen Tänze. Foto: Maja Kolonic



330 Sonnentage im Jahr locken vor allem Aktiv-Urlauber: Wandern, Kajakfahren auf dem Salt River, der sich durch die Wüste schlängelt, Mountainbiketouren durch die Sonora, eine Fahrt mit dem Heißluftballon - wer eine "bucket list" hat, also eine Liste mit Aktivitäten, die man im Laufe des Lebens unbedingt erleben möchte, kann hier viel abhaken. Vorausgesetzt, man kommt rechtzeitig aus dem Bett. Denn der Wecker klingelt früh in Scottsdale, spätestens am Vormittag schlägt die Hitze erbarmungslos zu. Regelmäßig klettern die Temperaturen im Sommer über die 40-Grad-Marke, die Wasserflasche im Rucksack ist Pflicht.

Wer seinen Urlaub ein bisschen weniger schweißtreibend verbringen will, schwingt den Schläger auf preisgekrönten Golfplätzen, räkelt sich an einem der unzähligen Pools oder lässt sich in einem der klimatisierten Restaurants verwöhnen. Man weiß sich zu helfen im Tal der Sonne.

Behutsam verstaut Davis sein Arbeitsgerät. Für den Federschmuck hat er eine spezielle Tasche dabei, die mit tausenden Perlen bestickte Tracht ist weniger empfindlich und landet im Rollkoffer. Er rückt die randlose Brille zurecht, die er nur zum Tanzen und für Fotos beiseite legt. Dann fährt sein Daumen prüfend über das helle Holz der Tanzringe. "Ich bin einer der letzten, der noch Ringe aus Weide verwendet", sagt er. "Die meisten Tänzer sind mittlerweile auf Plastik umgestiegen." Das kommt für Davis nicht in Frage - auch wenn seine Erdverbundenheit in dieser Detailfrage durchaus ihren Preis hat: Sie kostete ihn einen Weltmeistertitel. "Einer der Ringe ist gebrochen, mitten während meines Tanzes." Davis trauert der verpassten Gelegenheit aber nicht nach. "So ist die Natur. Da kann man nichts machen." Zwischen 1992 und 2014 hat er ja fast alle Titel gewonnen.

