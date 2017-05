Astana blickt nach vorn auf die Expo

ASTANA - Kasachstan ist ein junges, weites Land. Als Reiseziel nahezu unbekannt und doch fast so groß wie Europa. 1990 wurde es von der Sowjetunion unabhängig, dann beschloss Präsident Nursultan Nsarbajew 1994, sich eine neue Hauptstadt zu erfinden. Mitten in der unendlichen Steppe im Norden. Ab Juni richten sich die Augen der Welt auf sie, wenn dort die Weltausstellung Expo eröffnet.

Soldaten vor dem Präsidentenpalast in Astana. Foto: Wolfgang Kumm / dpa



Wie sollte man sie nennen? Ganz einfach: Astana - kasachisch für "Hauptstadt". Wie sollte man sie bauen? So futuristisch wie möglich. Heraus kam eine Architektur, die Kritiker als "echtes postmodernes Kuddelmuddel" beschreiben. Das Geld kommt aus dem Ölgeschäft.

Zentrum ist der zwei Kilometer lange Nurzhol-Boulevard. Am einen Ende der Präsidentenpalast Ak Orda - ganz unbescheiden im Stil des Weißen Hauses von Washington. Am anderen das Khan Shatyr, ein riesiges Vergnügungs- und Einkaufszentrum in Form eines 150 Meter hohen transparenten Zirkuszeltes, mit Platz für 10 000 Menschen, nach einem Entwurf des Architekten Norman Foster. Selbst bei 40 Grad minus - in Astana sind die Winter kalt - bleibt die Temperatur im Khan Shatyr angenehm. Unter dem Dach befindet sich sogar ein tropisches Resort, komplett mit Pool, Palmen und einem Strand mit Sand von den Malediven.

Wer bizarre Architektur mag, ist in Astana richtig. Auf halbem Weg entlang des Boulevards steht das Wahrzeichen Bajterek. Es gleicht einer riesigen Fußball-Worldcup-Trophäe. Es heißt, Präsident Nsarbajew selbst hätte die Umrisse des Baus auf eine Papierserviette gezeichnet, um den Entwurf dann von Norman Foster ausführen zu lassen. Bajterek bedeutet übersetzt "hohe Pappel". Das Bauwerk ist ein 97 Meter hoher Turm, umschlossen von einem Skelett aus weiß gestrichenem Stahl. Obenauf liegt eine goldgetönte Glaskugel. Sie steht für das Sonnen-Ei, das einer kasachischen Legende nach der heilige Vogel Samruk jedes Jahr in die Krone eines riesigen Lebensbaums legt. Ein Fahrstuhl bringt die Besucher auf die Aussichtsplattform, von der sich die verrückte Architektur bestaunen lässt.

Hinterm letzten Haus beginnt die Steppe

Von allen Stilrichtungen ist etwas dabei, die verschiedensten Gebäude stehen direkt nebeneinander. Gewellte und gedellte Glastürme sind gegenüber einem blau-weiß gestreiften Bauklötzchenkomplex platziert, daneben ein eleganter, sich oben auffächernder Monolith, Hochhäuser mit chinesischen Pagodendächern oder orientalischen Kuppeln. Hinter dem Boulevard steht das monumentale Wohnhaus Triumph von Astana, ein Revival stalinistischer Zuckerbäckergotik. Dazu Großmoscheen und ein riesiges neoklassizistisches Opernhaus, das das drittgrößte der Welt sein soll. Zurück im Präsidentenpark und ebenfalls aus der Feder des Architekten Norman Foster steht der Palast des Friedens und der Eintracht - in Form einer Pyramide.

Für jedes Expo-Land steht eine Figur. Foto: S. Zhumatov / Reuters



Erstaunlich, wie die Stadt hinter dem Nurzhol-Boulevard plötzlich aufhört und wieder das große Meer der Steppengräser beginnt. Irgendwo auf weiter Flur sieht man vielleicht noch ein 20-stöckiges Wohnhochhaus, das man sonst am Rande einer Millionenmetropole finden würde, die ein Platzproblem hat. Nicht so in Astana, wo es Platz ohne Ende gibt. Doch hier baut man für die Zukunft. Schon heute plant man eine Stadt für drei oder vier Millionen Menschen, die in vielleicht 50 Jahren hier wohnen.

Im Palast der Unabhängigkeit hinter dem Präsidentenpalast gibt es ein Modell, wie sich die Stadtplaner Astana im Jahr 2030 vorstellen.

Heute leben an die 800 000 Einwohner in Astana, innerhalb eines Jahrzehnts wuchs die Bevölkerung um fast eine halbe Million. Aus allen Landesteilen kommen die Menschen in die Hauptstadt, zum Studium, zur Ausbildung, auf der Suche nach einem besseren Leben. In den supermodernen Einkaufszentren wimmelt es von jungen Menschen. Überhaupt bekommt man in Astana den Eindruck einer jungen Stadt. Laut offizieller Stelle sind fast ein Drittel der Einwohner Kasachstans zwischen 16 und 29 Jahren alt.

Kasachen in traditioneller Kleidung in Astana. Foto: Peter Ehler



Die Studenten sind westlichen Besuchern gegenüber aufgeschlossen. Denn noch sind Touristen selten. Im Bus, auf der Straße, beim Einkaufen - immer wieder sprechen sie einen an. Fragen, ob sie ihr Englisch üben dürfen. Wie im aufstrebenden Südkorea der 1980er Jahre.

Wer Glück hat, wird nach Hause eingeladen. Die Kasachen sind für ihre Gastfreundschaft berühmt. Altynai wohnt in einer Dreier-Frauen-WG. Vor drei Jahren kam sie aus dem Westen Kasachstans nach Astana. Das Jobangebot lockte sie und ihre Freundinnen. Sie holt sich ihre Schwester Asel dazu, denn die "kann besser kochen". Auf den Tisch kommt Beschbarmak, ein Nudeleintopf mit Pferdefleisch, der sonst nur zu speziellen Anlässen serviert wird. Dazu frische Brotfladen, Brombeermarmelade, saure Sahne und Dill. Stolz seien sie auf ihre Stadt, sind sich die Gastgeber einig. Denn Astana ist eine Stadt für die Zukunft.

Die zeigt sich vom 10. Juni an, wenn Astana die Weltausstellung Expo ausrichtet. Dann werden sich an die hundert Länder zum Thema "Energie der Zukunft" treffen und sich zu grünen Technologien Gedanken machen. In der wohl surrealsten Hauptstadt, mitten in der Steppe.

Petra Jacob