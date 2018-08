Auf der Kreuzfahrt: Sauber geht es auch

STOCKHOLM - Kreuzfahrt-Anbieter werben gerne mit ihren Umweltstandards: Wir haben uns die Praxis auf der neuen Mein Schiff 1 von Tui-Cruises angesehen.

Die Mein Schiff 1 im Hafen von Stockholm: Auch hier läuft die Abgasreinigung. Foto: Nicole Forstner



Das Schiff gleitet leise durch die Schären vor Stockholm. Und was an diesem klaren frühen Morgen und noch vor dem ersten Blick hinter die Kulissen der neuen Mein Schiff 1 von Tui Cruises auffällt: aus dem großen Schornstein kommt kein schwarzer Rauch, sondern weißer.

Das kennt man durchaus anders. Die Luxusliner gelten doch gerade wegen ihrer Emissionen als extreme Luftverpester – nicht nur auf offener See, sondern auch in den Häfen, die besonders unter dem schwarzen Qualm leiden. Das Schweröl, mit dem die meisten Kreuzfahrtschiffe betrieben werden, gilt als hochgiftig und krebserregend. Und während der oft ganztägigen Liegezeiten laufen die Schiffsmotoren weiter, um die Schiffe unter Strom zu halten.

Der Umweltverschmutzung durch Kreuzfahrtschiffe setzt Tui Cruises schon seit geraumer Zeit moderne Abgastechnologien entgegen. Auch bei der Mein Schiff 1 führt der Einsatz dieser Technologien nach Angaben der Reederei zu erheblich reduzierten CO2- und Luftschadstoffemissionen. Die Mein Schiff 1 verfügt über Katalysatoren für die Haupt- und auch für die Hilfsmaschinen. Letztere sind vor allem im Hafen in Betrieb. So würden Stickoxid-Emissionen auf das niedrigste technisch mögliche Maß reduziert, erklärt Tui-Cruises-Umweltmanagerin Lucienne Damm.

Der weiße Rauch zeigt: Hier ist moderne Abgastechnologie im Einsatz. Foto: Nicole Forstner



Um 75 Prozent reduziert

Durch den dauerhaften Betrieb des Abgasnachbehandlungssystems seien die Mein-Schiff-Neubauten die Branchen-Spitzenreiter bei der Emissionsminderung. Die Stickoxidemissionen wurden bereits im Jahr 2014 um 75 Prozent reduziert – auf den Grenzwert, der erst seit 2016 gültig ist. Ab 2020 muss zudem auf hoher See entweder Treibstoff mit einem maximalen Schwefelanteil von 0,5 Prozent – der Marinediesel – verwendet oder alternativ eine entsprechende Abgasreinigungstechnik eingesetzt werden.

Die neuen Schiffe der Mein-Schiff-Flotte bleiben beim günstigeren und leichter erhältlichen Schweröl, so die Umweltmanagerin. Dafür wird das Abgas gründlich gereinigt. Eine Entschwefelungsanlage senke die schädlichen Schwefelemissionen um bis zu 99 Prozent, der Partikelausstoß gehe um 60 Prozent zurück. Die Anlage ist auch auf hoher See permanent im Einsatz. Das Wasser, das die Schadstoffe aus den Abgasen aufgenommen hat, wird direkt in der Anlage gereinigt. Die dabei herausgewaschenen Schadstoffe werden an Bord gesammelt und an Land fachgerecht entsorgt.

Kleine Schritte haben oft eine große Wirkung: Die Shampoo-Spender haben die Mini-Fläschchen verdrängt. Foto: Nicole Forstner



Die Emissionen seien am Ende geringer als beim Marinediesel. Den gibt es auf den Schiffen dennoch, denn sobald die Abgaswerte nicht mehr stimmen, schaltet das System automatisch auf den teureren Kraftstoff um. Ein wenig stolz ist man bei Tui Cruises schon auf die Vorreiterrolle.

Damm räumt zwar ein, dass es auch andere innovative Reedereien gibt. Aber: "Allein durch das, was wir freiwillig machen, befinden wir uns auf einem Level, an den momentan keiner heranreicht." Dennoch werde ständig weiter überprüft, wo neue Maßnahmen möglich seien. Flüssiggasantriebe sind etwa so ein Thema. Seit 2014 ist Tui Cruises Mitglied der Maritimen LNG-Plattform, die an der Nutzung von Flüssiggas arbeitet.

Manchmal ist es aber gar nicht so leicht, guten Willen zu zeigen. Beispiel Landstrom, der an sich eine gute Idee ist: Ein Schiff wird während der Liegezeit an die Stromversorgung im Hafen angeschlossen, die Motoren müssen nicht ständig laufen. Problem: Kreuzfahrtschiffe werden nicht mit Landstromanschlüssen ausgestattet, weil es nur in wenig europäischen Häfen dieses Angebot gibt, etwa in Oslo und in Hamburg. Und weil nur wenige Schiffe Anschlüsse haben, fehlt wiederum Häfen der Anreiz zum Nachrüsten.

Nur ein Liegeplatz für Landstrom

In Hamburg gibt es nur eine einzige Pier mit "Stecker". Wer dort anlegen darf, wird nach logistischen Gesichtspunkten im Hafenbetrieb entschieden und nicht danach, ob ein Schiff eine Steckdose hat. "Das ist das klassische Henne-Ei-Problem", sagt Lucienne Damm. Die Umweltmanagerin will das Problem aber nicht überbewerten, für sie ist es wichtiger, ein Gesamtkonzept für den Umweltschutz zu haben.

Tui Cruises hat das Ziel, die umweltfreundlichste und modernste Kreuzfahrtflotte der Welt zu betreiben. Deshalb liegt neben dem Antrieb der Fokus auch auf dem Hotelbetrieb an Bord. Technologien sollen hier für einen sparsamen Treibstoff- und Energieverbrauch, sowie eine effiziente Wassernutzung sorgen.

Dazu tragen laut Reederei etwa das Energiemanagementsystem, das Lichtkontrollsystem, die Klimaanlagen, die hydrodynamische Rumpfform der Schiffe und das LED-Konzept bei. Allein der Verzicht auf Minibars spare auf der Mein Schiff 1 täglich 0,33 Tonnen Treibstoff sowie Kühlmittel ein. Gleichzeitig werde die Abwärme von Motoren intensiv genutzt – etwa für die Beheizung der Pools und die Dampferzeugung in der Wäscherei.

Sämtliche Textilien von der Bettwäsche über Handtücher bis hin zu den Bademänteln in den über 1400 Kabinen bestehen aus zertifizierter Bio-Baumwolle. Die Bettwäsche ist zusätzlich Fair-Trade zertifiziert. "Das ist ein Projekt, dessen Mehrkosten nicht direkt auf den Gewinn durchschlagen", sagt Damm. "Aber es hat positive ökologische Auswirkungen, und ich habe mich sehr gefreut, als das Go für das Projekt kam."

Auch Abfall ist ein großes Thema. Deshalb gibt es an Bord einen riesigen Müllbereich, in dem vom Papier über Getränkedosen bis hin zur Kartoffelschale alles vorsortiert wird – in rund 40 Kategorien. Entsorgt wird alles an Land, über Bord geht nichts. Der Bioabfall wird getrocknet und gemeinsam mit dem Klärschlamm aus der bordeigenen Kläranlage entsorgt, die flüssigen Überreste wandern an Land in Abwasseranlagen.

In einer Müllverbrennungsanlage auf dem Schiff werden Plastikabfälle verbrannt, die aus Platzmangel nicht bis zum nächsten Hafen mitgeführt oder dort nicht ordnungsgemäß entsorgt werden können. Die Abgase durchlaufen den gleichen Reinigungsprozess wie die Maschinenabgase.

Angesichts von knapp 2900 Gästen und rund 1100 Crewmitgliedern ist allerdings die Müllvermeidung oberstes Gebot. Insbesondere das Lebensmittelkonzept wurde für die Mein Schiff 1 komplett umgekrempelt. Vor allem die Buffetrestaurants hat ein Expertenteam bei Testfahrten auf anderen Schiffen der Flotte als verschwenderisch ausgemacht.

Strohhalme aus Papier

Das Problem: was einmal in der Auslage liegt, muss aus Hygienegründen nach vier Stunden entsorgt werden. Ein Konzept mit fließenden Übergangszeiten etwa von Frühstück auf Mittagessen, kleineren Portionen auf den Buffets, die dann lieber öfter nachgefüllt werden, und vorgeschnittenen Kuchenstücken statt ganzer Torten, die irgendwann unansehnlich sind, hat in manchen Restaurants bis zu 20 Prozent Einsparung gebracht.

Am Komfort muss der Gast wegen des Umweltschutzes keine Abstriche machen. Nur wer die kleinen Duschgelfläschen oder Seifen sammelt, hat Pech. Sie mussten großen Spendern weichen, um Abfälle einzusparen.

Die Schiffe der Tui-Cuises-Flotte, die sich gerade in der Planung oder im Bau befinden, werden laut Lucienne Damm mit derselben Technologie ausgestattet, wie die Mein Schiff 1. Noch weitere Steigerungen in Sachen Umweltschutz sind dennoch möglich – über das Verhalten der Menschen an Bord. So verbannt das internationale Kreuzfahrtunternehmen Royal Caribbean, zu dem Tui Cruises teilweise gehört, ab Ende 2018 auf allen Schiffen Plastikstrohhalme. Das betrifft auch die Marken Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Azamara Club Cruises und Pullmantur. Es werden Strohhalme aus Papier eingeführt, ebenso wie Kaffeestäbchen aus Holz.

Nicole Forstner