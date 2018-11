Auf Mauritius tanzen Sie im Paradies

PORT LOUIS - "Zuerst wurde Mauritius geschaffen, dann das Paradies. Aber das war nur eine Kopie." Das schrieb Mark Twain über Mauritius vor über 100 Jahren. Vor genau einem halben Jahrhundert wiederum errang der ostafrikanische Staat seine Unabhängigkeit. Die feinsandigen Palmenstrände und türkisfarbenen Badebuchten der Insel ziehen Touristen aus aller Welt an. Auf jeden, der sich auch einmal vom Strand losreißen kann, wartet eine spannende Entdeckungsreise durch Geschichte, Natur und eine multikulturelle Gesellschaft.

Mauritius im Indischen Ozean ist ein Traumziel, um dem deutschen Winter zu entfliehen. Foto: Simone A. Mayer/dpa



Zu geschichtsträchtigen Orten radeln

Bei strahlendem Sonnenschein geht es mit Jean-Marie und Dylan in der Stadt Mahébourg auf eine E-Bike Tour. In den Seitenstraßen winken Kinder, ein älterer Mann grüßt lächelnd hinter seiner alten Singer-Nähmaschine und Straßenverkäufer bieten frische Mangos, Ananas, Melonen und Papayas an.

Am Stadtrand tauchen bald die ersten Zuckerrohrfelder auf, die seit dem 18. Jahrhundert die Insel prägen. Unter französischer Kolonialherrschaft waren es Sklaven aus Afrika, unter den Briten dann Lohnarbeiter aus Indien, die auf den Plantagen schufteten. Rund 68 Prozent der heutigen Bevölkerung haben indische, 27 Prozent kreolische Wurzeln.

Entlang der Küste gen Norden reihen sich Zeitzeugen und Denkmäler. Jean-Marie und Dylan stoppen an der Stelle, an der 1598 die Niederländer erstmals das Land betraten. Ein beschädigtes Denkmal und ein zerfallenes Gebäude erinnern an die ersten Europäer. Nach Vieux Grand Port mit den Ruinen der ältesten kolonialen Bauten auf Mauritius ist es von hier aus nur eine kurze Strecke. 1638 errichteten die Holländer an dieser Bucht ihre erste Siedlung, die später von ihnen und von den nachfolgenden Franzosen zur Festung ausgebaut wurde. 1810 eroberten die Briten das Fort.

Eine Hauptstadt im Wandel

In Port Louis an der Westküste der Insel geht es geschäftiger zu. Touristen drängen durch die Andenken- und Modeboutiquen der Caudan Waterfront, die gerade ausgebaut wird. Banken und Telekom-Unternehmen lassen ihre Prestigebauten in der Hauptstadt den Himmel wachsen. Seit Mauritius seine Unabhängigkeit errang, vollzog es erfolgreich einen Strukturwandel – weg vom Agrarland mit der Monokultur Zuckerrohr, hin zu zukunftsträchtigen Geschäftsfeldern wie Finanzdienstleistungen, Telekommunikation und Tourismus.

In Afrika gilt Mauritius seit längerem als Musterland wirtschaftlicher Prosperität mit einem gewissen Wohlstand. Parallel zu diesem Wandel wachsen die kulturellen Bedürfnisse. Zu den kulturellen Highlights gehört das jährliche Opernfestival. "Vergangenes Jahr konnten 30 000 Tickets verkauft werden", sagt der Münchner Martin Wettges als musikalischer Leiter und Dirigent. Ausgezeichnete Talente und die Musikbegeisterung der Bevölkerung hielten ihn auf der Insel fest.

Ein Mountainbiker zwischen abgeernteten Zuckerrohrplantagen. Foto: Michael Zehender



Deutsche lieben den Aktivtourismus

Auch der Tourismus hat sich in den letzten Jahren gewandelt. "Wir beobachten insbesondere unter unseren deutschen Gästen ein großes Interesse, den Facettenreichtum der Insel zu erkunden", sagt etwa der deutsche Geschäftsführer des Beachcomber Hotels Shandrani, Lothar Gross. Die mit üppigen landschaftlichen Reizen ausgestattete Region vulkanischen Ursprungs profiliert sich zunehmend als Dorado für unternehmungslustige Urlauber.

Nur wenige Kilometer vom Hotel entfernt befindet sich die Naturschutz-Insel Île aux Aigrettes. Auf dem 25 Hektar kleinen Eiland ist ein Habitat mit Pflanzen und Tieren entstanden, wie sie vor 400 Jahren auf Mauritius zu sehen waren. Jetzt kann sich die vom Aussterben bedrohte Rosa Taube ohne Feinde vermehren. Aber auch Riesenschildkröten, die überall auf der Insel anzutreffen sind, fühlen sich augenscheinlich wohl.

Trendsportarten im Süden

Der südwestliche Zipfel von Mauritius hat mit dem "Black River Gorges National Park", dem Naturphänomen der "Siebenfarbigen Erde" und der "Rumdestillerie Chamarel" bekannte Attraktionen. Inzwischen haben auch Trendsportler die Region für sich entdeckt. "Neben den Golfern begrüßen wir immer mehr Kitesurfer", sagt Guest Relations Managerin Emely Tambanivoule aus dem Dinarobin-Hotel. Die stabilen Windverhältnisse vor der Halbinsel haben sich herumgesprochen. Besteigt man den Hausberg Le Morne Brabant, erblickt man aus der Vogelperspektive eine Armada von bunten Kites in der von Korallenriffen geschützten Lagune.

Ein Sware Tipik – also eine Art Konzert mit Picknick – erinnert an die Zeiten der Sklaverei, als sich die Leibeigenen abends zum Trommeln und Tanzen am Strand trafen. Foto: Bamba / Mauritius Tourism Promotion Authority / dpa



Große Auswahl an Ausflügen

Viele Hotels vermitteln ihren Gästen auch ganztägige individuelle Touren per Taxi für rund 100 Euro. Der Botanische Garten von Pamplemousses mit seinen riesigen Wasserrosen befindet sich in der Nähe der Hauptstadt. Interessantes über die Geschichte und den einstigen Hauptwirtschaftszweig der Insel lässt sich im benachbarten Zucker-Museum L’Aventure du Sucre erfahren. Immer wieder bemerkt man bei einer Fahrt über die Insel den süßen Geruch, der beim Abbrennen der Zuckerrohrblätter von den Feldern emporsteigt.

Die landschaftlichen und kulturellen Reize der Insel übertreffen mit ihrer bunten Vielfalt das Sonne-Strand-und-See-Klischee um ein Vielfaches. Mark Twain wusste, wovon er schrieb . . .

Beide haben diese Reise unterstützt.

Michael Juhran