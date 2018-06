Auf Tunesiens Hippie-Insel zum Pulpo fahren

KERKENNAH - Najeh nimmt den glitschigen Tintenfisch aus der blauen Plastiktüte und hält ihn in die Kameras. Wäre es Winter, hätte der Fischer mit dem vier Kilogramm schweren Tier einen richtig guten Fang gemacht. Doch hier darf man Pulpos derzeit nicht fangen, also zeigt er uns die Zubereitung an einem gekauften Exemplar in seinem kleinen Fischerboot nahe der Küste der Insel Kerkennah, südlich der tunesischen Stadt Sfax.

Najeh nimmt seinen Vater Mohammed auf dem Moped mit zum Hafen, wo sie ihr Fischerboot besteigen. Für die wenigen Touristen, die das Eiland besuchen, sind sie ein dankbares Fotomotiv. Foto: Stephanie Goebel



Tintenfisch ist hier eine Spezialität, in den Gewässern vor der Insel kommt er zuhauf vor. Auch Najehs 86-jähriger Vater Mohammed ist mitgekommen. Normalerweise kann er wegen eines Hüftproblems kaum laufen, aber auf dem kleinen, schwankenden Boot steht er da wie ein junger Mann. Er war schließlich auch jahrzehntelang Fischer - wie fast alle hier auf Kerkennah.

Die Insel ist vom Tourismus kaum berührt, eine Hand voll Hotels beherbergen vor allem Individualreisende. Es sei hier wie in den 1970er Jahren auf Djerba, heißt es, heute erlebt man dort Massentourismus - auch wenn die Insel und das tunesische Festland gerade magere Tourismusjahre hinter sich haben (siehe rechts).

Auf Kerkennah sind viele der karibisch anmutenden Strände menschenleer. Das ändert sich erst, wenn die Urlauber aus Frankreich oder Tunesien in ihre Ferienhäuschen kommen. Außerdem ist die Insel ein beliebter Ausflugsort an Wochenenden und Feiertagen.

Von Sfax gelangt man in eineinhalb Stunden mit einer Fähre auf das ruhige Eiland. Die Mitreisenden sind meist junge Tunesier und Familien, die ein Picknick am Strand machen möchten und abends wieder zurückfahren. Andere wohnen auf Kerkennah und pendeln täglich zur Arbeit oder zum Studium aufs Festland.

Amin zum Beispiel. Wir treffen den 29-Jährigen in der Nähe des Hauses von Fischer Najeh. Erst versuchen wir, auf Französisch zu kommunizieren, dann fragt er, ob wir Deutsch reden sollen. Er arbeitet seit mehr als drei Jahren als Ingenieur in Frankfurt und ist gerade zu Besuch bei seiner Familie.

Die Insel muss man immer auf der Karte zeigen

Amin wundert sich, was wir hier auf seiner Insel überhaupt machen. "Normalerweise kennt die keiner, wenn ich von ihr erzähle. Ich muss Kerkennah immer auf einer Karte zeigen", meint Amin und erzählt von der Leidenschaft fürs Fischen, die auch ihn nie ganz losgelassen hat. "Auch wenn es eine harte Arbeit ist und man mit dem Fischen kaum Geld verdient, ist fast jeder Bewohner Kerkennahs ein Fischer. Und alle kennen sich mit dem Pulpo-Fang gut aus!"

Auf Najehs Boot liegen die Tintenfisch vom Markt und hellbraune Gefäße, die der Fischer mit einem Seil zusammenbindet. Dann lässt er diese Amphoren ins Wasser gleiten, das rund um die Insel sehr seicht und an dieser Stelle auch etwas felsig ist. "Im Winter suchen die Tintenfische einen warmen Ort und machen es sich in den Tongefäßen bequem", erklärt der 49-Jährige.

Tintenfisch in allen Variationen auf dem Markt. Foto: Stefanie Goebel



Der Pulpo sitzt dann in der Falle, denn nun können die Fischer die Amphoren nach ein paar Tagen aus dem Wasser holen und die glitschigen Tiere herausnehmen. Wenn sie nicht auf den Mark kommen, landen sie in den Restaurants oder gleich in den Küchen der Tintenfischer. Najeh nimmt uns mit ins Haus seines Vaters, um die Zubereitung vorzuführen.

Die Eltern wohnen traditionell in einem eingeschossigen Gebäude, das in einer nicht asphaltierten Straße steht. Seine Mutter Fatima sitzt auf ein paar Matratzen im Wohnzimmer und wartet schon auf uns. Die anderen Räume verteilen sich um den Hof und sind sehr einfach eingerichtet. Als der Pulpo nach etwa eineinhalb Stunden fertig ist, sitzen wir alle am Boden und essen gemeinsam aus der Schüssel mit Couscous mit Gemüse und darauf der Tintenfisch - seine Saugnäpfe sind noch klar erkennbar.

Najeh erzählt uns, dass er seit seinem 15. Lebensjahr Fischer ist, vorher hat er in einer Textilfabrik in Sfax gearbeitet. "Ich bin nicht lange zur Schule gegangen, doch es ist schwierig, gute Arbeit zu finden.

Ein Freund von Najeh ist zum Beispiel Sportlehrer, aber auch er findet keine Arbeit, die zu seiner Ausbildung passt. Doch bevor er sich wie so viele andere arbeitssuchende Männer den ganzen Tag ins Café setzt, fährt er lieber mit dem Boot zum Fischen raus.

Die Krise geht vorbei

Die gute Nachricht für alle, die in Tunesiens Tourismusbranche arbeiten, lautet: Die Krise ist vorbei. Dieses Jahr soll sich der Tourismus noch besser entwickeln als im Jahr 2017. "Wir hoffen auf acht Millionen internationale Gäste", sagt die tunesische Tourismusministerin Salma Elloumi Rekik bei einer Pressekonferenz auf der Insel Djerba. 2017 waren es fast sechs Millionen.

Drei Jahre nach den Anschlägen in Tunis und am Strand von Sousse buchen die Touristen vermehrt die Hotels in Tunesien. "Seit Anfang Mai fliegt auch die Condor wieder hierher", sagt Oliver Müller, Direktor von Aldiana auf Djerba.

Die kleine Insel ist vor allem bei Einheimischen ein beliebtes Ausflugsziel am Wochenende - hier auf der Fähre ab Sfax. Foto: Stefanie Goebel



Er erzählt von den Krisenjahren, in denen sich sein Hotel nur mit Aktionen und Stammgästen über Wasser halten konnte. "Wir hatten eine durchschnittliche Auslastung von 20 bis 25 Prozent. Der Mai 2018 war mit knapp 80 Prozent Auslastung der beste Monat seit langem." Dass die Urlauber Angst hätten, bemerkt er nicht, Sicherheit sei nur ein Thema am Rande. "Wir ermuntern die Gäste, das Hotel zu verlassen und sich die schöne Umgebung anzuschauen."

Das Land ist derzeit auch auf einem guten Weg zur Demokratie. Zum ersten Mal fanden etwa Kommunalwahlen statt, überraschend viele Bürger ließen sich aufstellen.

Mehr Informationen: Fremdenverkehrsamt Tunesien, www.discovertunisia.com, das diese Reise unterstützt hat.

Anreise: Mit der Fähre von Sfax aus. Die Überfahrt kostet einen Dinar, etwa 30 Cent. Die Küstenstadt Sfax erreicht man etwa per Direktflug ab Nürnberg nach Monastir, dann mit Zug, Taxi oder Mietwagen noch 140 Kilometer.

