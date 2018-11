Die norwegische Provinz Telemark steht für traditionellen Wintersport in toller Landschaft. Dabei ist die skurrile Technik selbst hier nur was für wenige Spezialisten. Die Skigebiete an sich bieten unverfälschte Natur und viel Ruhe für echte Kenner. Anreisen kann man unter anderem mit der Fähre ab Dänemark. © Marie Zahout