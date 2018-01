Australien: Ohne Schabenfreude ins Dschungelcamp

Auf dem Weg durch Queensland ins Lager haben wir viel Spannenderes entdeckt - vor 1 Stunde

BRISBANE - Die Promis leben im echten australischen Dschungel, dem gefährlichsten der Welt." Sagt RTL. Und weil der Sender das im Januar wieder täglich bis zu acht Millionen Zuschauern vorführt, schauen wir mal vor Ort im Camp vorbei. Etwa, um zu klären: Ab 19. Januar triezt RTL wieder ein knappes Dutzend Halb-Promis im australischen Urwald. Wer als Tourist quer durch Queensland zu diesem Lager reist, dem wird klar: Echte Attraktionen und Abenteuer bietet der Dschungel drumherum.

Der Regenwald ist voller Höhlen und Wasserfällen. © Hamilton Lund / dpa



Warum hat der Camp-Tümpel eine Teichfolie? Oder: Wieso stehen die Moderatoren im strömenden Regen, während die B- und C-Prominenz wenige Meter weiter knochentrocken am Lagerfeuer kauert? Und welche Tiere und Pflanzen machen diesen Teil des australischen Dschungels 90 Autominuten südlich von Brisbane, der Hauptstadt des Staates Queensland, so gefährlich?

Doch beginnen wir unsere Reise ins Camp 1900 Kilometer nördlich im subtropischen Regenwald. Andy Ruddock sieht aus wie der Bruder von Gunter Gabriel und schippert seine Gäste im Motorboot über den Daintree River, dem Revier von "Scarface" und "Fat Albert". Die zwei Krokodil-Machos beherrschen den Fluss und prügeln sich gerne und oft gefilmt von Touristen. Beide Krokodile sind inzwischen Medienstars, auch weil "Fat Albert" schon mal an einem Ausflugsboot hochsteigt und neben den verschreckten Touristen in die Reling beißt, wie Andy vergnügt erzählt - die heutigen Gäste rücken instinktiv enger zusammen.

Ob Krokodile immer so aggressiv seien, fragt einer. "Nun ja", sagt Andy, Jeremy, ein fünfjähriger Junge, sei im Februar 2009 gefressen worden, ein paar Flussbiegungen weiter oben. Aber aggressiv seien die bis zu fünf Meter langen Echsen eigentlich nur während der Brutzeit. Ebenso wie die grüne Baumschlange, die sich - "guckt mal da" - gerade über den Köpfen auf einem Ast entlangschiebt.

Zwischenstopp im Örtchen Mossman zwecks Nachhilfe in einheimischer Pflanzenkunde bei Roy Gibson. Der heute 65-jährige Aborigine ist ein Dschungelkind. "Garrnar - kleiner Dingo" war sein Spitzname, weil er als Junge stets mit den Stammesältesten in den Regenwald stromerte. Heute führt er Touristen und warnt sie vor unscheinbaren Bäumen mit grünen Blättern. Wer den "Black Tar" anfasst, wird Sekunden später von höllischem Jucken und Schwitzen gepeinigt. Die Stinger-Tree-Pflanze daneben löst brennenden Schmerz aus, zu lindern mit Urin. Deutsche Dschungelcampbewohner könnten auch lernen, wie die Ureinwohner regendichte Hütten aus Baumrinde bauen und dem "Wait-a-while"-Strauch entkommen. Der heißt so, weil man - einmal in seinen Tentakeln verheddert - schon eine Weile warten muss, bis eine kräftige Heckenschere die Befreiung bringt.

Peter Mayer etwa auf Fraser Island, der größten Sandinsel der Welt, 400 Kilometer vom Dschungelcamp entfernt. "Darf ich vorstellen, unser Serienkiller!" Eine giftige Tunnelnetz-Spinne? "Der hier hat schon drei Morde auf dem Gewissen", sagt der Ranger und erzählt, wie die Würgefeige ihre Opfer meuchelt: "Sie nistet sich als kleiner Busch in der Krone eines großen, kräftigen Baumes ein, treibt dann unzählige Luftwurzeln aus, die sich unten in den Waldboden graben. Dort saugen sie ihrem Wirtsbaum das Wasser weg, während sie ihn oberirdisch strangulieren, bis er morsch in sich zusammenfällt."

Mayer kennt jeden Quadratmeter auf Fraser Island, auch das Versteck der Flughunde-Kolonie, die kopfüber in den Bäumen baumelt. Mit ohrenbetäubendem Geschrei flattern gut 200 der riesigen Fledermäuse aufgeregt über den Köpfen der Eindringlinge.

Auf dem Dach des Regenwaldes

Noch etwa 80 Kilometer Luftlinie bis zum Dschungelcamp. Wir sind in O‘Reilly‘s Guesthouse im Lamington National Park, eine rustikale Ferienanlage, 1000 Meter hoch gelegen, fast auf dem Dach des Regenwaldes. Wilde Papageien hautnah beobachten, seltsame einheimische Tiere wie den tapsigen Tüpfelbeutelmarder erleben oder auf schwankenden Hängebrücken zehn Meter über dem Boden durch Regenwaldwipfel pirschen - dafür fahren viele die enge, einspurige Serpentinenstraße hoch.

Und einige Gäste wollen hier erfahren, was es wirklich heißt, zehn Tage im Dschungel zu campen. "Stinson Walk" heißt etwa der anstrengende 35-Kilometer-Tagesmarsch zur Absturzstelle eines Stinson-Propellerflugzeugs. 1937 krachte es bei einem Wirbelsturm in den Regenwald. Von sieben Menschen an Bord krochen nur drei lebend aus dem Wrack. Rettungsdienste suchten tagelang im undurchdringlichen Regenwald und gaben auf.

Im Australia Zoo Wildlife Hospital bei Brisbane klettert Koalabär Frodo einen Eukalyptusbaum hinauf. © Ben Beaden / dpa



Da machte sich Bernard O‘Reilly, damaliger Chef des Gästehauses, auf, schlug sich allein mit einer Machete durch den Dschungel zu der von ihm vermuteten Absturzstelle vor. Nach einem Tag fand er zwei Schwerverletzte, abgemagert und völlig erschöpft nach Tagen nur mit Wasser und Beeren als Nahrung. Tim O‘Reilly, Großneffe des Retters Bernard, führt heute auf dessen Spuren Gäste über kaum markierte, verwilderte Pfade, Geröll und durch schlammige Täler zum Gedenkstein an der Absturzstelle - nur 30 Kilometer vom Dschungelcamp-Drehort entfernt. Möchtegern-Dschungelcamper lernen hier, dass es für die Verunglückten zwar eklig, aber überlebenswichtig war, sich von Maden bekrabbeln zu lassen, denn sie fraßen den Wundbrand weg.

Ankunft in Murwillumbah. 8000 Einwohner, eine Durchgangsstraße. Zum Dschungel-Camp? Die Antwort kennt jeder, Hotels und Geschäfte leben gut vom TV-Spektakel: "Die Dungay Creek Road hoch". Dieses Sträßchen schlängelt sich nicht durch Dschungel, sondern durch hügeliges Heidi-Land mit Kühen, Laubwald und Lichtungen, vorbei an Einzelgehöften und Wohnhäusern.

Plötzlich eine Schranke, mit grüner Holzbude daneben. Heraus springt ein Türsteher in Tarnuniform mit Funkgerät und Schlagstock, notiert das Auto-Kennzeichen und bellt: "Whaduyuwant?" "Wir würden gern das Camp besichtigen" Er faucht ein grimmiges. "No!" und befiehlt sofortiges Umdrehen und Abhauen.

Deutschlands Urwald-Big Brother ist so verschlossen wie eine Sträflingskolonie. Um so offener dagegen die Erzählungen von ehemaligen Camp-Mitarbeitern in Murwillumbah: Eine alte Bananenfarm sei das Camp, umgebaut zum Schummel-Dschungel, mit Nebelmaschinen, künstlichen Teichen, eine Plastikplane gegen Regen - und garantiert nur mit ungefährlichen Tieren, die von RTL-Mitarbeitern persönlich ausgesetzt wurden.

Mehr Informationen:

www.queensland.com/de-de

Stephan Brünjes