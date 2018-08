Bald geht‘s am Gardasee für Radler rund

LIMONE - Der Gardasee zieht nicht nur Wasserfans, sondern auch Fahrradfahrer an. Und für die gibt es gute Neuigkeiten.

Das ist echte Bauingenieurskunst: Der neue Radweg am Gardasee. © Ingenieurbüro Studio Ingegneri Associati Fontana & Lotti - Lorenzi



Unser nächstgelegenes mediterranes Traumziel am Wasser ist der Gardasee, der größte See Italiens. In gut sechs Stunden sind wir dort und fühlen uns an seinen Ufern und in seinen hübschen Städtchen schon ein bisschen wie am Mittelmeer.

Der See zieht auch unzählige Mountainbiker an, die vor allem in der gebirgigen Landschaft des See-Nordens auf spektakulären Strecken rollen. Für weniger Trainierte eignet sich dieser Teil des Sees bislang nicht besonders zum Rad fahren — stets schwitzen sie an Steigungen.

Und die Küstenstraße ist viel zu gefährlich. Gerade in der Saison schiebt sich eine endlose Autoschlange das Ufer entlang, und wer dann auf zwei Rädern etwa die Gardesana, die wunderschöne westliche (Tunnel-)Route zwischen Riva und Peschiera fährt, spielt mit seinem Leben.

Nun wird die Gefahr entschärft und alle Normalradler können sich freuen: Der Gardasee bekommt den neuen Radweg "Garda by Bike", der schon jetzt als spektakulärster und mit 100 Millionen Euro Baukosten wohl auch teuerster Radweg Europas gehandelt wird. 140 Kilometer soll er in etwa drei Jahren lang sein und den Lago einmal komplett umarmen.

Sind Radfahrer dann auf diesem Weg dort unter sich? Nicht ganz, denn sie müssen sich die Strecke mit Fußgängern teilen – was nicht ungefährlich ist. Der Weg führt außerdem meist an der Autostraße entlang. Er ist aber separiert. Zwischen Limone und Riva del Garda an der Nordspitze des Sees wurde jetzt ein zwölf Kilometer langes und besonders Aufsehen erregendes Teilstück eröffnet. Zwei Kilometer der Strecke schweben in der steilen Felswand 50 Meter über dem See, während die Autos hier durch den Tunnel müssen. Unzählige Stahlpfosten stecken in den steilen Felsen, darauf liegen Holzpaneele als Belag des 2,6 Meter breiten Weges mit besonders toller Aussicht.

2021 soll die gesamte Strecke fertig sein. Der Weg soll zu einer der Hauptattraktionen für die 1,3 Millionen Touristen werden, die alljährlich den See besuchen. Bringen die meisten davon ihr Rad mit, könnte es allerdings auf "Garda by Bike" ähnlich zugehen wie schon heute auf den engen Straßen am Ufer.

