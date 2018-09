Baumer applaudiert im Dock 11

BERLIN - Berlin ist eine der angesagtesten und dynamischsten Metropolen der Welt. Weil die Stadt ständig ihr Gesicht ändert, lohnt sich jederzeit eine Reise an die Spree. Einer, der immer dort sein darf, ist NN-Hauptstadtkorrespondent Harald Baumer. Hier führt er Sie an seine ganz persönlichen Lieblingsorte. Diesmal genießt er den Charme des Unfertigen im Dock 11.

Schummriger Eingang, cooler Ort: das Dock 11. Foto: Harald Baumer



Was erwartet der Besucher, wenn er nach Berlin kommt? Diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Aber bei den meisten Touristen läuft es dann doch darauf hinaus: Sie suchen nichts Perfektes, wie man es auch in München oder Hamburg bekommen könnte, sondern etwas, das ein wenig improvisiert wirkt. Etwas, bei dem man vielleicht noch Entdeckungen machen kann. Dafür ist das Dock 11 im Prenzlauer Berg ein ganz guter Ort.

1994, also fast schon vor einem Vierteljahrhundert, entstand dieses Kulturzentrum auf Privatinitiative in einem alten Fabrikgebäude. Und heute existiert es immer noch, sogar mit einer Zweigstelle in Pankow. Ich besuche gelegentlich gern eine Performance, eine Tanz- oder Theaterveranstaltung. Titel wie "Once in California", "Commedia Futura" und "Secret Journey" sagen mir nicht immer etwas, aber gerade das macht ja den Überraschungseffekt aus.

Das Schöne am Dock 11: Es kommt auch nach so langer Zeit noch etwas unfertig daher. Der Eingang an der Kastanienallee — mit mehreren Schichten Plakaten überklebt — lässt manche Besucher stutzen, ob sie da wirklich hineingehen sollen. Innen angekommen, merkt man dann aber schnell, dass es sich nicht nur um einen Veranstaltungsort, sondern auch um eine Art Volkshochschule handelt. Hunderte von Menschen üben hier jede Woche dicht an dicht mit den Profis Tanzen, Yoga und Pilates.

