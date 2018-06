Baumer bestaunt nasse, kalte Kreaturen

Diesmal besucht er einen unterkühlten Ort: die Nasspräparatesammlung im Naturkundemuseum. - vor 2 Stunden

BERLIN - Berlin ist eine der angesagtesten und dynamischsten Metropolen der Welt. Weil die Stadt ständig ihr Gesicht ändert, lohnt sich jederzeit eine Reise an die Spree. Einer, der immer dort sein darf, ist NN-Hauptstadtkorrespondent Harald Baumer. Hier führt er Sie an seine ganz persönlichen Lieblingsorte. In diesem Teil der Serie bestaunt er tote Tiere hinter Glas.

Gläser voll mit toten Tieren im kühlen Neonlicht. © Harald Baumer



Man mag es zwar momentan fast nicht mehr glauben, aber irgendwann wird auch in Berlin das Wetter wieder schlechter werden. Und dann könnten Sie mit meinen Hauptstadt-Tipps aus den vergangenen Wochen nicht so viel anfangen. Die befassten sich nämlich allesamt mit Orten unter freiem Himmel. Deswegen jetzt mal was für einen regnerischen Tag.

Es gibt einen sehr ruhigen, beschaulichen Platz im Bezirk Mitte, den ich immer wieder gerne besuche. Das ist die Nasspräparatesammlung im Naturkundemuseum.

Das ist, ich sehe es ein, erklärungsbedürftig. Die meisten Menschen können auf Anhieb vermutlich gar nicht sagen, worum es sich bei Nasspräparaten überhaupt handelt. Es sind tote Tiere, in Alkohol eingelegt und als Lehrmaterial für Biologiestudenten gedacht.

Faszinierend sind sowohl der Saal selbst - sechs Meter hoch, holzgetäfelte Wände, leicht herabgekühlt - als auch die Objekte in verschieden großen Glasbehältern. Fische, Spinnen, Krebse, Amphibien. Manche von ihnen wurden schon vor Jahrhunderten eingelegt.

"Plecstomus commersonii" zum Beispiel. Das ist ein Schilderwels aus dem Fluss La Plata, der zwischen Argentinien und Uruguay verläuft. Insgesamt sind in dem Saal 276 000 Gläser ausgestellt. Ein guter Ort, um über das Leben und die Vergänglichkeit nachzudenken.

So kommen Sie hin: Das Naturkundemuseum (Invalidenstraße 43, 10115 Berlin) hat einen eigenen U-Bahnhof auf der Linie U6. Wer zu Fuß gehen will: Vom Hauptbahnhof dauert es knapp eine Viertelstunde.