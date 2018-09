Baumer chillt bei den Affen in der Monkey Bar Berlin

Diese Location liegt genau überm Zoo - vor 1 Stunde

BERLIN - Berlin ist eine der angesagtesten und dynamischsten Metropolen der Welt. Weil die Stadt ständig ihr Gesicht ändert, lohnt sich jederzeit eine Reise an die Spree. Einer, der immer dort sein darf, ist NN-Hauptstadtkorrespondent Harald Baumer. Hier führt er Sie an seine ganz persönlichen Lieblingsorte. Diesmal schlürft er Cocktails überm Affenkäfig.

Von der Monkey Bar blicken die Gäste auf die Skyline West-Berlins. © Harald Baumer



Es gibt nicht viele Orte, an denen Berlin eindeutig wie New York ist. Meistens unterscheidet sich die deutsche Hauptstadt — zum Glück! — dann doch von der amerikanischen Metropole. Wäre ja auch etwas langweilig, wenn es sich bei Berlin lediglich um eine Kopie von NYC handeln würde.

Aber bei der Monkey Bar im Hotel 25hours erinnert einen dann doch vieles an New York. Sowohl Hotel als auch Bar liegen in der derzeit spannendsten Ecke von Berlin, der Gegend rund um den Bahnhof Zoo. Die war jahrzehntelang etwas, wofür man sich schämen musste — wegen Ramschläden oder Pornokinos.

Wolkenkratzer statt Pornokinos

Inzwischen sind dort beeindruckende Wolkenkratzer entstanden, unter anderem mit dem Hotel Waldorf Astoria, aber auch das Einkaufszentrum Bikini Berlin mit originellen Produkten aus der deutschen Hauptstadt und ein Hochgarten, der zumindest entfernt an The High Line erinnert, diesen Park in New York, der auf einer alten Bahntrasse entstand.

Ich bin gerne in der Monkey Bar, die ihren Namen von den unmittelbar darunter liegenden Affengehegen des Zoologischen Gartens hat. Der Ausblick auf die Skyline von Berlin-West ist traumhaft. Und auf der Terasse sind ab und zu Geräusche aus dem Tiergarten zu hören. Außerdem kann sich die Getränkekarte sehen lassen.

So kommen Sie hin: Die Monkey Bar liegt im 10. Stock des Hotels "25hours" (Budapester Straße 40, 10787 Berlin). Vom S- und U-Bahnhof Zoologischer Garten sind es nur wenige Meter.

Harald Baumer