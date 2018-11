Baumer chillt im Krematorium

BERLIN - Berlin ist eine der angesagtesten und dynamischsten Metropolen der Welt. Weil die Stadt ständig ihr Gesicht ändert, lohnt sich jederzeit eine Reise an die Spree. Einer, der immer dort sein darf, ist NN-Hauptstadtkorrespondent Harald Baumer. Hier führt er Sie an seine ganz persönlichen Lieblingsorte.

Früher wurden hier Tote eingeäschert, jetzt hat die Kultur Einzug gehalten: das „silent green“ in Wedding. © Harald Baumer



Nein, seine Vergangenheit will das Kulturquartier "silent green" ("stilles Grün") im Berliner Stadtteil Wedding heutzutage nicht verbergen.

Als ich das erste Mal dort zu Besuch war und ein wenig in dem Gebäudekomplex herumgestromert bin, da fiel mir gleich ein alter Lageplan mit den Verbrennungsöfen im Keller auf und über einer Tür auch die Inschrift "Warteraum", was ja im Kulturbetrieb auch nicht üblich ist. Es handelt sich hier um ein ehemaliges Krematorium, in dem viele Jahrzehnte lang die Bürgerinnen und Bürger der Hauptstadt eingeäschert wurden.

Die Architekten hatten sich vor über 100 Jahren durchaus Mühe gegeben, den Zweck des Gebäudes von außen nicht allzu deutlich werden zu lassen. So wurden die beiden Kamine ursprünglich unter einer gemauerten Laterne verborgen. Immerhin schrieb man das Jahr 1912 und das Parlament des Königreichs Preußen hatte die Feuerbestattung gerade erst genehmigt. 2001 war dann endgültig Schluss mit Einäschern, es herrschten in Berlin Überkapazitäten bei den Krematorien.

Jetzt wird Kultur geboten – eine würdige Weiternutzung. Jeden zweiten Tag ist hier etwas los – im November zum Beispiel ein Konzert des Vocalconsort Berlin, ein Auftritt des Rundfunk-Sinfonieorchesters, ein öffentliches Gespräch mit dem Jazzmusiker Chilly Gonzales, ein Festival mit afrikanischer Musik. In 13 Mieteinheiten haben außerdem rund 100 Künstler und andere Kreative einen Platz gefunden. Zudem gibt es ein Caférestaurant.

Der Friedhof nebenan ist noch da, ich habe ihn selbstverständlich ebenfalls besucht. Der prominenteste Tote, der hier liegt, ist Hugo Preuß, der Schöpfer der Weimarer Verfassung.

So kommen Sie hin:

silent green Kulturquartier, Gerichtsstraße 35, 13347 Berlin, www.silent-green.net, nächstgelegener S-und U-Bahnhof: Station Wedding, von dort aus drei Minuten (260 Meter) zu Fuß.

