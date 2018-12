Baumer macht Mittag

Diesmal schlemmt er in der 1980er-Jahre-Feinkost-Ikone Rogacki - vor 2 Stunden

BERLIN - Der Korrespondent einer Zeitung erleidet zumindest in einer Hinsicht ein trauriges Schicksal: Er verfügt über keine Firmenkantine, in der er zum Mittagessen gehen und seine Kollegen treffen könnte. Also musste ich mir selbst helfen und eine Ersatzkantine finden, die ich zumindest gelegentlich aufsuchen kann. Sie heißt Rogacki (sprich: Rogatzki).

Viel Fisch und 80er-Jahre-Ambiente: das Rogacki. © Harald Baumer



Dieses seit 90 Jahren bestehende Geschäft ist vieles zugleich: ein Feinkostladen mit Spezialität Fisch, eine Art Markthalle mit Sofortverkostung und ein Treffpunkt für die alten, vom Untergang bedrohten West-Berliner (Männer mit Mallorcabräune und Goldkettchen, Frauen mit onduliertem Haar und Kleidung im Leopardenmuster).

Es gibt also viel zu sehen. Und noch mehr zu probieren: vom Bückling bis zur Auster, aber auch Wild, Wurst, Käse und Gebäck. Vieles frisch zubereitet an der Theke.

Der Hohenzollernprinz Louis Ferdinand kam hierher, um Räucheraal zu holen, die britische Botschaft bestellte für Prinz Charles während seines Berlin-Aufenthalts Lachs. Und ich habe – im Stehen, wie es im Rogacki üblich ist – schon das eine oder andere Interview geführt. Immer begleitet von einer gewissen Grundlautstärke. Unbefugte Mithörer hätten hier keine Chance.

So kommen Sie hin:

Feinkost Rogacki, Wilmersdorfer Straße 145/146, 10585 Berlin, Haltestelle Bismarckstraße der U-Bahnlinie 2, von dort aus zwei Minuten zu Fuß.

Harald Baumer