Hat ein Fernradweg fünf Sterne verliehen bekommen, kann das auch heißen, dass man auf wahren Fahrradautobahen durch die Landschaft rauscht, die dann nur vorbeizieht. Wir stellen fünf Fernradwege vor, die nicht so überdimensioniert ausgebaut wurden, die durch schöne Auen, an Flüssen entlang und durch hübsche Altstädte führen. Zwei davon liegen in Franken.