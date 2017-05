Beim trinkfesten Kurfürsten

Das sächsische Torgau war für die Reformation wichtiger als Wittenberg und ist voller Zeugnisse der Lutherzeit - vor 24 Minuten

TORGAU - Das Reformationsjubiläum wird nicht nur in Wittenberg gefeiert. Auch Torgau hat sich in die Annalen des Protestantismus eingeschrieben, nennt sich " Amme der Reformation." Torgau war im 15. und 16. Jahrhundert die Residenz der sächsischen Kurfürsten, die der Erneuerungsbewegung nahestanden.

Schloss Hartenfels bei Torgau zählt zu den Schmuckstücken deutscher Frührenaissance-Baukunst. © PR Torgau



Schloss Hartenfels bei Torgau zählt zu den Schmuckstücken deutscher Frührenaissance-Baukunst. Foto: PR Torgau



In Torgau fand 1519 die erste deutschsprachige Taufe statt, hier wurde 1520 erstmals in deutscher Sprache gepredigt, hier weihte Luther 1544 den ersten protestantischen Kirchenbau ein. Rund 60 Mal besuchte der Reformator die Stadt. Also wird das Jubiläum auch in der Stadt an der Elbe gefeiert.

Und zwar mit einer seltsamen Einladung: "Bibel Abschreiben geöffnet". Das Schild hängt neben der Tür zum Lutherzimmer in der Historischen Superintendentur von Torgau. Drinnen steht ein kleiner Tisch vor dem Fenster, auf dem Lesepult liegt ein aufgeschlagenes dickes Buch. Die Feder im Tintenfass ist nur Dekoration, schreiben darf jeder mit einem neuzeitlichen Fineliner. Das verschiebbare Kärtchen auf der Vorlage zeigt, wo es weitergeht. 8000 Verse in 8000 Handschriften enthält das Buch bis jetzt. Die Vision ist, dass 31000 Menschen gemeinsam die 31 000 Verse der Bibel abschreiben.

20 Museen hat das hübsche Städtchen, an drei Ausstellungen arbeiten sie hier gleichzeitig. Seit einer Woche lädt die Schau "Torgau. Residenz der Renaissance und Reformation" in den Albrechtsbau von Schloss Hartenfels ein. Für die Ausstellung "Standfest. Bibelfest. Trinkfest" über Friedrich den Großmütigen ab 10. September werden derzeit die kurfürstlichen Gemächer im Schloss saniert und kostbare Fresken restauriert.

Luthers Frau floh als Nonne hierher

Auch Katharina, Luthers Frau, kommt in der Chronik der Stadt vor: Ein Ratsherr Torgaus organisierte 1523 die Flucht der jungen Nonne mit ihren Gefährtinnen aus dem Kloster und bot ihr Unterschlupf. Als 1552 in Wittenberg die Pest ausbrach, suchte Luthers Witwe in Torgau Schutz. Allerdings verunglückte sie mit ihrer Kutsche und starb wenig später. In der evangelischen Stadtkirche Sankt Marien wurde sie begraben.

Fast alle Schauplätze der Ereignisse rund um Luther und die Reformation kann man besuchen. Wie auf einer Arche hat die Renaissance die Gegenwart erreicht: im Schloss, das in allen Architekturführern als Perle der Frührenaissance gepriesen wird, im Rathaus mit seinem Erker, in Straßenzügen voller selbstbewusster Bürgerlichkeit. "Torgaus Bauten übertreffen an Schönheit alle aus der Antike, selbst der Tempel des Königs Salomo war nur aus Holz", schwärmte Luther.

An Luther führt in Torgau kein Weg vorbei. © obs / Andreas Schmidt



An Luther führt in Torgau kein Weg vorbei. Foto: obs / Andreas Schmidt



Und die Torgauer tun das Ihre, um Gästen die Zeitreise zu erleichtern. So kann es passieren, dass - umgeben von lauschenden Touristen - die Lutherin alias Stadtführerin Silvia Meinel über ihr Familienleben im Allgemeinen oder ihren Gatten im Besonderen plaudert. Der Reformator nannte seine Gemahlin, die die Familie und das Unternehmen Luther resolut managte, gern "Herr Käthe". Für Beatrix Dörge, Wirtin des Restaurants in einem denkmalgeschützten Haus in der Katharinenstraße, gab es keine Frage, wie sie ihr Gasthaus nennen sollte, denn "Katharina war vermutlich die erste Emanze Deutschlands".

Eine Geschichte über die Lutherin erzählt auch Goldschmiedemeister Dietmar Schroetel in der Breiten Straße. Er hat sich im Leipziger Stadtmuseum die Eheringe der Luthers genau angeschaut und stellt Kopien des aufwändig gearbeiteten Schmucks her. Er lässt sogra extra Rubine in der historischen Form produzieren.

Und dort, wo Katharina ihren Ring zerbrochen hatte, erinnert er mit einem kleinen Knick im Ring an das Missgeschick. Einen der Ringe hat der Goldschmied Silvia Meinel anvertraut. Immer wenn sie als Lutherin die Gäste führt, steckt sie ihn an den Finger und versäumt nicht, ihn herumzuzeigen und seine Geschichte zu erzählen.

Das Reiseland Sachsen präsentiert sich am 8. und 9. Juni von 10 Uhr bis 18.30 Uhr beziehungsweise 18.00 Uhr mit einem Infostand neben dem Wetterhäuschen vor der Nürnberger Lorenzkirche / Ecke Königstraße.



Weitere Informationen:

Torgau-Informations-Center

www.tic-torgau.de

Marlis Heinz