Brixen im Frühling: Stadt voller Blumen

Die alte Bischofsstadt Im Südtiroler Eisacktal ist jetzt besonders schön

BRIXEN - Rund um die Bischofsstadt tragen die Apfelbäume ein rosa-weißes Blütenkleid, ihr zarter Duft liegt in der Luft, und im Laufe des Tages erwärmt die Sonne die diesige Morgenluft auf angenehm laue Temperaturen. So macht ein Spaziergang durch eine der ältesten Städte Südtirols noch mehr Spaß.

Der Platz vor dem Dom im Frühling. Foto: Alex Filz / Fotoarchiv der Brixen Tourismus Genossenschaft



Ein guter Ausgangspunkt für den Stadtbummel ist die Adlerbrücke, die kurz vor dem Zusammenfluss der beiden Flüsse Eisack und Rienz über den Eisack führt. Vorbei am sonnengelb gestrichenen Hotel Goldener Adler geht's direkt zu einem Wahrzeichen der Stadt, dem Weißen Turm. Dort gibt es seitlich links eine Fuge, die ein kleines Geheimnis enthüllt: Der Turm bewegt sich sanft und beständig hin und her, und die Fuge ist somit stets in Bewegung.

Auf dem Pfarrplatz links dahinter thront die zum Weißen Turm gehörige Kirche Sankt Michael. Dort ist auch das schwarze Brett von Brixen: Wer ist gestorben? Wer heiratet? Wer hat ein Baby bekommen? Weil Geistliches und Weltliches zusammengehören, werden direkt davor am Obst- und Spezialitätenstand getrocknete Steinpilze und Speck verkauft. Herrlich duftet das, und ein paar getrocknete Apfelringe aus den umliegenden Obstgärten eignen sich als Wegzehrung.

Sehr weltlich geht's weiter, und zwar mit den Großen Lauben, wie die bunt ausgemalten, überdachten Bögen aus dem Mittelalter heißen. Darunter reihen sich Mode- und Sportgeschäfte aneinander. Beschaulich und quirlig gleichermaßen ist die Atmosphäre. Einheimische rufen sich Grußworte zu, jeder kennt jeden, und für ein Schwätzchen reicht die Zeit fast immer.

An der Gabelung etwas weiter die Straße hinunter heißt es, sich zu entscheiden: Rechts shoppen im Großen Graben, der aufgrund der drei Bankfilialen auch scherzhaft Brixens Wallstreet genannt wird, oder doch eher nach links über die Kleinen Lauben in Richtung Domplatz? Natürlich erst die Kultur. Obwohl, ein kleiner Schwenker zu Franzelli, in dem es unter anderem wunderbaren Parmesan und Balsamico-Essig in verschiedenen Reifegraden gibt, oder zum Metzger Heinz durchs Stadttor kann auch nicht schaden. Dort kaufen die Einheimischen den köstlichen Speck und die herzhaften Tiroler Spinat- und Käseknödel.

Wer fest sitzende Zähne hat, nimmt daneben in der Bäckerei gegenüber das steinharte Schüttelbrot mit. Wieso heißt es eigentlich Schüttelbrot? Weil es vor dem Backen geschüttelt wird, um es zu lockern. Früher wurde es von den Sennern mit auf die Alm genommen. Getrocknet und kühl gelagert hält es einen Sommer lang. Manchmal allerdings hält es nicht mal einen Spaziergang lang.

Schwelgen im Farbenmeer

Jetzt aber los zur Kultur. Durch die kleine Pforte neben dem Brunnen am Eck der Kassian-Gasse geht es direkt in den frühlingshaften Hofgarten. In ihm wachsen nicht nur Zier-, sondern auch Heilpflanzen und Kräuter. Im Frühjahr, nach dem langen Winter, ist die Bepflanzung besonders bunt und liebevoll, und so können Besucher in einem wahren Farbenmeer schwelgen. Vorbei an der Hofburg, in der früher die Fürstbischöfe residiert haben, führt der Weg in Richtung Domplatz, dem Wohnzimmer Brixens.

Schon von Weitem erstrahlen die beiden gelb-weißen Barocktürme der Kirche. Das Glockengeläut zu Mittag schallt über den ganzen Platz, und mit der Bergkulisse im Hintergrund klingt es doppelt beeindruckend. Da wirken auch die drei Schutzpatrone Brixens auf dem Vorbau trotz ihrer versteinerten Form lebendig. Im Volksglauben sind sie das sowieso: Der Heilige Ingenuin legt die Hand auf sein Herz, der Heilige Albuin hebt die seine fragend hoch und der Heilige Kassian, der höchste Schutzpatron, zeigt in die Domgasse gegenüber. Angeblich klagt Ingenuin über die Hitze, Albuin fragt, was man nur tun könne, und Kassian weiß die Lösung: Wir gehen auf ein Viertele Wein zum Finsterwirt in die Domgasse. Gute Idee, aber das muss noch warten. Erst wird der Dom besichtigt.

Wenn der Frühling kommt, stellen die Bürger wieder prächtige Pflanzkästen an Fenster und Balkon. Foto: Matthias Niese



Dom Mariae Aufnahme in den Himmel und St. Kassian - so eindrucksvoll lautet der offizielle Name. Mit klangvollen Namen geht es auch im Inneren weiter. Johannes-Nepomuk-Altar, Rosenkranzaltar und Kassianaltar sind nur drei der insgesamt zehn Altäre, und wer noch etwas verweilen möchte, besucht den Kreuzgang und den Innenhof.

Durch eine Seitentür in der Kirche gelangen Besucher in den vorwiegend gotisch gestalteten Säulengang. Dieser gilt als eines der bedeutendsten Kunstdenkmäler Südtirols und zeigt an Wänden und Decken farbenfrohe Geschichten mit Engeln, Teufeln und Heiligen in den Hauptrollen.

Ein Fabelwesen mit langem Rüssel mittendrin fällt besonders auf. Eine Mischung aus Pferd und Elefant ist es, das der Maler, der noch niemals einen Elefanten gesehen hatte, vom Hören-Sagen gemalt hat. Der Elefant Soliman ist inzwischen eine Berühmtheit in Brixen und hat in der Weihnachtszeit sogar eine eigene Lichtschau in der Hofburg. Am Ende des Spaziergangs wird eine Südtiroler Brotzeit mit Speck, Spinatknödeln und Schlutzkrapfen serviert, dazu ein Glas Wein. Und zum Abschluss gibt es natürlich einen Espresso in der Sonne.

Mehr Informationen:

Tourismusverein Brixen, www.brixen.org

Sandra Ehegartner