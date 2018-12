Brückentage clever planen: So hamstern Sie 2019 richtig

NÜRNBERG - Im ablaufenden Jahr 2018 konnten Urlaubs-Hamster fleißig Vorrat ansammeln. Die Feiertage fielen so günstig, dass sie mit bestmöglicher Einplanung der Brückentage über 80 freie Tage im Jahr hatten. Leider fallen die Feiertage im kommenden Jahr 2019 nicht ganz so gut. Eine rechtzeitige Planung lohnt sich dennoch, wenn Sie die folgenden Tipps beherzigen.

Auch, wenn viele Arbeitnehmer noch mitten im Urlaubsfeeling stecken, kann eine clevere Urlaubsplanung nie früh genug beginnen - denn die Brückentage sind unter Kollegen hart umkämpft. Foto: Montage: nordbayern.de



Denn wer die Feiertage sinnvoll mit den Brückentagen kombiniert, kommt etwa bei 30 Urlaubstagen auf immerhin 73 freie Tage. Mit nur einem Tag Urlaub kann man mehrmals insgesamt vier Tage verreisen. Und es sind wieder einige Kombinationen möglich, die mit wenigen freien Tagen zusammenhängenden Urlaub über eine bis über zwei Wochen erlauben. Insgesamt lässt sich die freie Zeit so mehr als verdoppeln. Wer so lange weg darf, kann auch längere Reisen zu ferneren Zielen planen. Und wer rechtzeitig bucht, spart auch noch Geld. Wir verraten hier, welche Zeiträume Sie ins Auge fassen sollten.

Heilige Drei Könige: Die kommen 2019 leider an einem Sonntag, der 6. Januar fällt also als Brückentag flach.

Ostern hingegen liegt im nächsten Jahr im April, das Wetter sollte schon so gut sein, dass ein sonniger Trip in den Süden oder in die Berge möglich ist. Bei Urlaub vom 15.4. bis 26.4. erhalten Sie mit acht Urlaubstagen 16 freie Tage, zwischen 15.4. und 18.4. sowie 23.4. und 26.4. bekommen Sie für vier Urlaubstage zehn freie Tage. Der 1. Mai wird ein Mittwoch sein, er liegt in der Folgewoche des Ostermontags — Ostern und der Tag der Arbeit lassen sich so verbinden.

40 Tage nach Ostern kommt Christi Himmelfahrt — wie immer am Donnerstag, 2019 ist das der 30. Mai. Wer zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingstmontag sechs Tage frei nimmt, bekommt in Summe zwölf Tage Urlaub am Stück. Beantragen Sie Urlaub vom 27.5. bis 7.6., geben Sie neun Urlaubstage her und bekommen 17 freie Tage. Das sollte genug sein für eine Fernreise.

Dann folgt das Fest des Heiligsten Leibes und Blutes Christi, wir kennen es als Fronleichnam. Das wird am 60. Tag nach Ostersonntag gefeiert und ist stets ein Donnerstag, diesmal der 20. Juni. Pfingsten und Fronleichnam lassen sich somit ob ihrer Nähe ebenfalls kombinieren, viele nehmen auch einfach nur den Freitag danach für vier freie Tage im Frühsommer.

In den Sommerferien im August sparen sich die Bewohner der mehrheitlich katholischen Gebiete Bayerns wieder einen Tag Urlaub, wenn sie über Maria Himmelfahrt (15. August) verreist sind — die Protestanten schauen da weiterhin in die Röhre.

Der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober wird ebenfalls ein Donnerstag sein, ein Tag Urlaub bringt vier Tage zum Beispiel für einen Städtetrip im Herbst oder einen Ausflug in die Weinberge. Wer Urlaub vom 30.9. bis 4.10. beantragt, setzt vier Urlaubstage für neun freie Tage ein.

Weihnachten (1. Weihnachtsfeiertag ist ein Mittwoch) und Silvester (Neujahr ist ebenfalls ein Mittwoch) lassen sich 2019 wie heuer prima fürs Reisen nutzen. Über Weihnachten reichen etwa drei Urlaubstage für neun freie Tage. Wer noch zwei Tage frischen Urlaub aus 2020 hinzunimmt, bekommt mit fünf Urlaubstagen vom 21. Dezember bis 1. Januar zwölf Tage frei.

