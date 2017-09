Burkina Faso heißt "Aufrichtige Menschen"

Ein Bummel durch die Hauptstadt Ouagadougou zeigt, warum - vor 1 Stunde

OUAGADOUGOU - "Nassara, nassara!" rufen mir die Kinder am Rande einer Straße zu, die nicht asphaltiert ist. Als ein Motorrad vorbeifährt, wirbelt das so viel Staub auf, dass ich kaum mehr atmen kann. Ich bin auf dem Weg zum Bangr-Weogo Park, um mir damit eine der Sehenswürdigkeiten von Ouagadougou, der Hautstadt Burkina Fasos, anzuschauen.

Fast alles wird hier auf dem Kopf getragen - hier am Bahnhof. Foto: Georges Gobet / afp



Die Worte der Kinder sind in Moore, einer der über 60 Landessprachen des westafrikanischen Landes, und bedeuten "Weiße". Die Kinder ignorieren die Plastikflasche, mit der sie gerade Fußball gespielt haben, und rennen auf mich zu. Sie kichern, grinsen mich an und geben mir nacheinander die verschmutzten Hände.

Ich erlebe so etwas in Burkina Faso - das ich besuche, weil ich drei Wochen lang als Freiwillige im Ampo Mädchenwaisenhaus arbeite - täglich. Die einzigen anderen Weißen, die man in dem Land trifft, sind Entwicklungshelfer verschiedener Organisationen. Sie sind hier, weil Burkina Faso eines der ärmsten Länder der Welt ist.

Die Bevölkerungszahl Ouagadogous ist rasant gestiegen, liegt jetzt bei weit über einer Million. Unter anderem, weil eine Frau im Durchschnitt sechs Kinder bekommt. Auf der Straße bewundere ich an den Kleidern der Leute die ausgefallenen Muster und Designs, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Die Farben sind so bunt, wie sie in Deutschland nie jemand tragen würde. Auf den Märkten kann man sich von tausenden schönen Stoffen sein Lieblingsmuster heraussuchen und dieses in der Schneiderei nach eigenen Wünschen maßschneidern lassen. Kosten: etwa zehn Euro.

Der Trick mit der Last auf dem Kopf

Auf meinem Weg zum Park begegnen mir Frauen auf Motorrädern, die während dem Fahren ein Baby auf dem Rücken und eine große Gemüseschale auf dem Kopf tragen. Der Trick dabei ist, ein zum Kreis geformtes Stück Stoff zwischen den Kopf und den Gegenstand, den man tragen möchte, zu legen. Das stabilisiert die Last.

Die Hitze macht das zur Herausforderung. Im Hochsommer werden es regelmäßig 45 Grad, schließlich gehört Burkina Faso noch zur Sahelzone. Normalerweise bewege ich mich deshalb zwischen 11 und 16 Uhr gar nicht aus dem Haus und trinke sechs Liter Wasser am Tag.

In Burkina Faso ist Bierbrauen eine Frauendomäne. Sie setzen dazu Hirse in heißem Wasser an. Foto: David Ebener / dpa



Während ich mich völlig verschwitzt zum Park schleppe, spricht mich ein unbekannter Burkinabe - so nennt man die Einheimischen - an und lädt mich auf ein kaltes Wasser ein. Wir trinken es aus kleinen Tüten. Ein Wellblechdach spendet uns Schatten. Gegessen wird hier mit den Händen; egal, was es ist. Bei größeren Gruppen ist es normal, dass alle mit den Händen in eine große Schüssel greifen. Es ist üblich, andere, die am Tisch sitzen, zum Essen einzuladen. Sogar wenn Menschen selbst nicht viel haben, bieten sie mir an, von ihrem Teller mitzuessen.

Die Delikatesse des Landes ist "Benga", also Bohnen. Reis mit weißen Bohnen, das ist einfach, aber lecker. Unbedingt probieren sollte man außerdem das Tô: Es besteht aus Mehl und Wasser, man taucht es mit den Händen in eine grüne Soße. Nicht besonders nahrhaft, aber satt macht es schnell.

Nach einer Weile bin ich endlich am Bangr-Weogo Park angekommen. Dort liegt im Wald ein kleiner See, der so übersät ist mit kleinen, grünen Pflanzen, dass man das Wasser gar nicht mehr sehen kann. Auf einem Baumstumpf liegt ein großes Krokodil und genießt mit geöffnetem Maul die Abendsonne. Ein Stückchen weiter links tun es ihm zwei Alligatoren gleich. Abgezäunt ist das Ganze nicht.

Trommeln aus dem Künstlerdorf

Im Village Artisanal gibt es handgemachte burkinische Produkte von Kleidung über Bilder und Geschirr bis hin zu Trommeln oder Pfeil und Bogen. Außerdem liegen dort die Universität, an der unter anderem hunderte burkinische Studenten Germanistik studieren, das Goethe Institut und das "Institut Francais" mit kulturellen Veranstaltungen sowie verschiedene Museen.

In Bobo Dioulasso steht eine berühmte Moschee, und die Banfora-Wasserfälle im Naturschutzgebiet "Réserve des Cascades de Banfora" bieten ein ganz besonderes Naturschauspiel. Darüber hinaus gibt es verschiedene Nationalparks, wie etwa den Kaboré-Tambi-Nationalpark im Süden. Mit etwas Glück sind dort neben Elefanten sogar Löwen oder Büffel anzutreffen.

In diesen touristischen Gebieten gibt es auch Hotels mit europäischem Standard, die man allerdings rechtzeitig über typische Internetseiten reservieren sollte, um nicht auf Luxus wie fließendes, warmes Wasser zu verzichten. In diesen Hotels hat man auch die einzige Chance auf vergleichsweise schnellen auf Internetzugang.

Da es bereits dunkel ist, entscheide ich mich dazu, mit einem Taxi zurückzufahren. Die Taxis findet man nur an bestimmten Straßen. Längere Strecken fährt man mit Bussen oder Kleinbussen, die gerade noch so funktionieren und keine festen Fahrzeiten haben. Bei jeder Taxifahrt bin ich erneut erstaunt darüber, wie ein Auto so alt und kaputt sein kann und dennoch fährt.

Blick auf eine Grünanlage in Ouagadougou, der Hauptstadt des Landes. Foto: Sia Kambou / afp



Spitzname der Autos: "France Aurevoir" - eine Bezeichnung für alle gebrauchten Dinge, die aus Frankreich oder anderen europäischen Ländern nach Burkina Faso kommen. Dort sorgen sie in der ohnehin verstaubten Luft mit ihren Abgasen dafür, dass einem in der Nähe der Straße de Luft wegbleibt.

Obwohl ich nachts alleine als weiße Frau in Afrika unterwegs bin und es einen Anschlag gab, begegne ich niemandem, der mir Angst macht oder komisch vorkommt. Ich fühle mich wohler und sicherer als beispielsweise im Frankfurter Bahnhofsviertel. Nicht umsonst bedeutet Burkina Faso übersetzt "Land des aufrichtigen Menschen"

Ich bin zurück im Waisenhaus. Es wurde von einer Deutschen gegründet, die vor rund 20 Jahren nach Burkina Faso auswanderte. Die Mädchen schauen wie so oft Musikvideos. Es ist paradox, wie es in der Stadt zeitweise kein fließendes Wasser gibt, aber regelmäßig Leute vor dem Fernseher die Bewegungen der Musikvideos nachtanzen. Dieser Sport ist ein wichtiger Bestandteil der Kultur der Burkinabe. Kurzerhand schnappen sich die Mädchen ihre Trommeln, lassen sich spontane Rhythmen einfallen und spielen einfach drauflos.

Nicht alle sind beim gemeinsamen Trommelspiel dabei. Manche der muslimischen Mädchen beten gerade in der kleinen Moschee, manche der christlichen Mädchen in der Kapelle. "Das ist auch Burkina", sagt Andrea Reikat, eine der Leiterinnen des Waisenhauses. In diesem Land leben Christen und Muslime friedlich zusammen. Als ich die 16-jährige Leila frage, was Burkina Faso besonders macht, antwortet sie: "La solidarité!", also die Solidarität.

Mehr Informationen:

In der Nacht zum 14. August wurde in der Hauptstadt ein Anschlag auf ein auch bei Touristen beliebtes Restaurant verübt, bei dem es Tote gab. Die Autorin hat den Artikel vorher verfasst. Wir haben uns entschlossen, ihn trotzdem zu bringen, denn wir dürften sonst auch nicht aus anderen Ländern berichten, die ebenfalls nicht hunderprozentig sicher sind.

Nach dem Anschlag in Burkina Fasos Hauptstadt hat das Auswärtige Amt eine Teilreisewarnung ausgegeben:

https://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/00-SiHi/BurkinaFasoSicherheit.html

Reiseanbieter: www.afrika-travel.de/burkina-faso oderTouring Afrika, Tel.: 02 21/ 29 19 17 83.

Selina Bettendorf