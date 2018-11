Das sind die Reise-Trends für den Winter

Ein Überblick über die Neuigkeiten bei großen Reiseveranstaltern - vor 54 Minuten

NÜRNBERG - Die einen lieben Skifahren, die anderen brauchen es warm oder abenteuerlich: Die Vorlieben auf Reisen sind sehr individuell. Dennoch lassen sich für jede Saison gewissen Trends ausmachen. Wir haben die aktuellen für Sie zusammengefasst.

In die Karibik? Mit Kindern? Schon in Ägypten können Familien gerade jetzt bei angenehmen Temperaturen wunderbar baden. Hier an einem Strand der Giftun-Insel vor Hurghada. © Matthias Niese

Trend 1: Nordafrika steht vor Comeback

Sieben Jahre waren Ägypten, Marokko und Tunesien weg vom Fenster, jetzt kommt der Orient mit Macht zurück. Die Reiseveranstalter rechnen schon diesen Winter mit einem gewaltigen Zuwachs. Die Lage war ruhig, die Preise sind günstig wie nie. Dazu kommen Sonnengarantie auch im Winter, spektakuläre Tauchspots und Jahrtausendealte Kultur. Tui etwa geht in Soma Bay und Marsa Alam mit einer neuen Clubkette namens Suneo an den Start, hinter dem neuen Namen stehen international ausgerichtete Drei- und Viersterneclubs mit All-inclusive-Verpflegung und viel modernem Design. Thomas Cook hat in Tunesien gleich sechs neue Hotels ins Programm genommen.

Trend 2: Mit der Familie in die Ferne

Die Reiseunternehmen wollen in diesem Winter die Familien zu Fernreisenden machen. Denn wer zuvor als Paar gern ferne Länder besucht hat, der muss damit nicht aufhören, wenn Kinder da sind. Als probates Einstiegsangebot dienen Familienrundreisen mit Erlebnisfaktor. Tui hat dazu eine zehntägige Selbstfahrerreise in Südafrika mit privatem Guide aufgelegt, bei der es unter anderem zu den Elefanten im Addo-Nationalpark und zum Kap der Guten Hoffnung geht. FTI lockt Tierfreunde zur Tsavo-Familiensafari in Kenia. Und Tischler Reisen bietet ein neues "Familienabenteuer" in Vietnam, bei dem die ganze Familie Hanoi per Fahrradrikscha erkundet und hinterher selbst durch die Reisfelder des Mekongdeltas zu traditionellen Dörfern radelt. Wer lieber Strandurlaub statt Abenteuer mag, der findet bei Tui jetzt 15 Hotels von Dubai bis Punta Cana mit deutschsprachiger Kinderbetreuung.

Trend 3: Urlaub auf Wasserwegen

Die Hochseekreuzfahrt wurde in den vergangenen Jahren erfolgreich entstaubt. Jetzt soll bei den Flusskreuzfahrten das Gleiche passieren. Reisen auf den Wasserwegen der Welt versprechen eine entschleunigte Art, Städte kennenzulernen und Sonne im Winter zu genießen, etwa auf dem Nil. Dort bietet FTI neuerdings neben den üblichen Wochentörns entlang der Pharaonentempel auch Schnuppertouren von drei oder vier Tagen und landestypische Reisen auf Nilsegelbooten (Feluken) als Unterbrechung eines Badeurlaubs am Roten Meer an. Myanmar genießerisch auf dem Irawaddy erfahren kann man in diesem Winter beim Spezialreise-Veranstalter Tour Vital, der stets Ärzte dabei hat. Um Singles mit Lust aufs Wasser kümmert sich Eberhard Travel; dort lassen sich für Flusskreuzfahrten auf Rhône und Rhein nun Doppelkabinen zur Alleinbenutzung buchen.

Trend 4: Urlaub im Schnee — aber nicht unbedingt in den Alpen

Immer mehr Angebote gibt es in den deutschen Mittelgebirgen und in Tschechien und der Slowakei. DER Touristik hat das Familienhotel Am Bühl in Eibenstock im Erzgebirge ins Programm genommen, dort können große und kleine Ski-Eleven in Wurzelrudis Erlebniswelt an den beiden Skiliften die ersten Schwünge üben. Die Kooperation Familotel wurde vom TÜV zertifiziert und bietet seitdem nur noch Hotels mit pädagogischer Kinderbetreuung an – unter anderem im Bayerischen Wald und im Allgäu.Thomas Cook offeriert im neuen Katalog "Berge & Schnee" 370 Hotels in 80 Skigebieten zwischen Frankreich und Tschechien. Tui empfiehlt im Allgäu den frisch eröffneten Center Parc Allgäu als Ausgangspunkt für Skilanglauftouren. Nach der Rückkehr von der frischen Luft kann man sich dort ins 6600 Quadratmeter große subtropische Badeparadies stürzen.

Trend 5: Günstigere Preise

Der stabile Euro macht es möglich: Die Veranstalter haben für zahlreiche Fernreiseziele die Preise gesenkt. Bei Tui und Alltours sind Mexiko, Kuba und die Dominikanische Republik bis zu zehn Prozent billiger als im Vorjahr. DER Touristik hat die Vereinigten Arabischen Emirate um bis zu 15 Prozent günstiger im Angebot als 2017/18 und senkt die Preise in Thailand um fünf Prozent. Bei Thomas Cook, DER Touristik und Alltours sind die Malediven im Preis reduziert. Etwas teurer werden Mauritius (fünf Prozent), Südafrika (zwei bis drei Prozent) und — allerdings auf weiter sehr niedrigem Niveau — die Türkei, die nach vielen mageren Jahren endlich wieder auskömmliche Preise berechnen will. Hauptgrund für die Preissenkungen auf breiter Front bei Fernreisen ist der Dollarkurs: Der war bei der Preisfestlegung der Reiseunternehmen im Frühsommer stark gefallen. Auf dieser Basis wurden die Reisen eingekauft — Verbraucher dürfen sich jetzt darüber freuen.

Trend 6: Neue Ziele

Gambia, das kleinste Land Afrikas, ist neu beim Reiseveranstalter FTI. Gäste finden schöne Strände und Ausflugsmöglichkeiten auf dem mehrere hundert Kilometer langen Gambia Fluss. Die Rewe-Marke ITS und der Veranstalter Olimar wollen Madeiras kleine Schwester Porto Santo zum neuen Badeziel aufbauen und bieten Charterflüge zu dem Atlantik-Inselchen mit dem neun Kilometer langen Sandstrand. Alltours hat die Region Playa Mujeres in Mexiko entdeckt. Und Airtours bietet neu die Insel Pemba an, die kleine Nachbarin von Sansibar. Ebenfalls neu bei Airtours: der Wüstenstaat Bahrain. Auf der Insel im Arabischen Golf können Urlauber Leoparden im Nationalpark Al Areen beobachten. Bei Tui hat sich sogar ein ganzes neues Skiland aufgetan: Andorra in den Pyrenäen wirbt mit sonnigen Skigebieten und 210 Pistenkilometern auf bis zu 2600 Meter Höhe. Die Anreise erfolgt über Girona oder Barcelona.

Hans-Werner Rodrian